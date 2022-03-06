3歲女入隔離病房哭喊念爸媽　同房女子網上尋人：可幫開視像通話

在疫情下，本港公立醫院由今年1月7日起已暫停探訪安排，只有恩恤原因獲個別考慮。1名女子今早（6日）在facebook公開發文，表示屯門醫院內某隔離病房內，有年僅3歲的小妹妹不停大哭，「囡囡喊住話好掛住你」，希望小妹妹的父母看到帖文能聯絡她，又指可以幫忙打視像通話（video call），暖舉獲大批網民激讚，而最終亦成功聯絡到該名媽媽。



1名3歲小妹妹在屯門醫院的隔離病房大哭，稱非常掛念爸爸媽媽，同房的女子今早（6日）趕忙在網上發帖尋人，引來網民關注。（示意圖 / GettyImages）

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該名女子今早在facebook群組「肺炎媽媽自救寶寶區」發文，稱在屯門醫院的某隔離病房，1名姓杜的3歲小妹妹一邊痛哭，一邊說很掛念父母，故她希望小妹妹的父母若看到帖文，可立即透過facebook私訊她，以便她為雙方「見面」作準備。

本港公立醫院由今年1月7日起已暫停探訪安排，只有恩恤原因才獲個別考慮。（資料圖片）

女子表示願意協助小妹妹和其父母在視像通話中見面，其後又透露她與兒子都確診了，因兒年太年幼，所以能到醫院照顧。因應新冠肺炎疫情，幼童一旦確診，除非家長亦受感染，否則不能到來照顧子女。

帖文一出，大批網民立即幫忙轉發至其他地區群組，至今已有過千個分享，其中不少人亦大讚樓主的善心，「感謝妳安撫小朋友，好人一世平安呀！」、「希望搵到爸媽，謝謝妳」、「希望妹妹爸爸媽媽見到字，樓主好好人」、「好人好事，發揮互助精神」。

許多網民都擔心今次住院的經歷會讓小妹妹留下陰影，紛紛留言「推帖」，期望其父母及早看到帖文，亦有其他港媽透露指，「我女之前又係屯門醫院，3歲隔離了9日，冇得見又冇video call，我女諗返當時情況都會同我講唔開心，希望呢位小妹妹的爸爸媽媽可以見到呢個post啦」。其後樓主更新帖文，表示已聯絡到該位媽媽，又指尋人訊息能迅速傳開，顯示「真係好多有心人」。