港男2度快測陰性第3次始揭染疫　躲房間隔離仍傳染嫲嫲：驚佢出事

為人為己，一旦發現有病徵，最好還是自我隔離並避免社交接觸，但1名網民日前發文慨嘆，當他懷疑自己染疫時，已先後進行2次快速檢測，雖結果都是陰性，但安全起見，他還是將自己隔離在房間，後來他第3次快速檢測，才驚覺呈陽性。樓主立即着同住的嫲嫲檢測，可惜對方同樣「中招」，令他非常自責，「我自已就仲後生，我確診應該都好快好返，但係我阿嫲又老又多慢性病，好驚阿嫲會出事呀」。



有網民日前做第3次快速檢測才發現陽性。同住的嫲嫲被傳染，令他非常自責。（示意圖 / 資料圖片）

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樓主在連登討論區發文，表示他與母親和嫲嫲一起居住，日前深夜時突然感到喉嚨乾和痕癢，加上頭痛和肌肉酸痛，懷疑自己染疫，但當時體溫正常，快速檢測也呈陰性，便認為只是心理作用。不過，樓主翌日起已向公司請假，並自我隔離於房間，第2天他再做快速檢測，同樣是陰性，「以為只係普通感冒，食粒必理痛應該冇事」。

樓主自從懷疑自己染疫，便一直在房間自我隔離，惟最後仍傳染了年事已高的嫲嫲。（示意圖 / GettyImages）

直至第2天晚上，樓主自己煮飯吃，但完全沒有食慾，第3天早上則喉嚨痛和聲沙，於是再做多次快速檢測，結果2條線呈陽性。樓主趕忙叫嫲嫲也檢測，可惜對方同樣「中招」。他慨嘆自己尚算年輕，一旦確診也沒有大問題，最擔心的是嫲嫲身體，雖暫時未發病，但始終憂慮日後會惡化，「（阿嫲）上年入過廠都差啲死，一個小小嘅流感對佢嚟講都係大病」。

不少網民留言祝福樓主，並勸他毋需太擔心，只要時刻留意嫲嫲的身體狀況，相信問題不大，「留意好老人家心理狀況，啲胃口突然間好差，咳得好犀利，唞氣辛苦，面色好差就要早啲call白車」、「要堅強，全屋靠你，現在應該準備藥物，多啲留意老人家情況」。