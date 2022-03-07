巴士司機行車途中疑向窗外吐口水　網民有播毒風險　新巴稱正了解

疫情嚴重，確診個案日增逾萬宗，維持個人衛生是基本抗疫措施。網上流傳「車cam」片段，顯示有新巴司機竟於行車期間，向車窗外疑作出「放飛劍」吐口水的動作，有欠衛生之舉令人嘩然。不少網民批評涉事車長罔顧衛生，而且缺公德心，又大嘆正是此等行為導致大批市民染疫。

新巴發言人表示正了解有關事件，同時已採取一系列措施，清潔及消毒車廂及車站設施，為乘客提供衞生的旅程。



網上流傳「車cam」片段，顯示有新巴司機竟於行車期間，向車窗外疑作出「放飛劍」吐口水的動作。（YouTube「車cam特警」影片截圖）

相關片段被上載至YouTube頻道「車cam特警」，片段顯示事發時間為上周五（4日）上午8時許，1輛往清水灣半島方向的796C線新巴，駛經彌敦道近太子聯合廣場對開時，車長突然將頭部伸向車窗方向，做出疑似吐口水的動作。車長「放飛劍」的過程僅約3秒，其後便若無其事繼續駕車，似乎非常熟練。

不少網民看過影片也紛紛狠批，直指現時疫情嚴峻，車長竟欠缺基本衛生意識，建議片主必須舉報，「請報警，同時報巴士公司。衛生意識咁差，難怪多名車長染疫，冇人開車」、「此司機隨時隨處吐口水，片主請先報1823，再報新巴處理並要交代结果」。

新巴發言人表示正了解有關事件，稱正透過一系列對內及對外的宣傳，加強員工及乘客的衛生意識，與香港同心抗疫；同時公司已採取一系列措施，清潔及消毒車廂及車站設施，繼續為乘客提供衞生的旅程。

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