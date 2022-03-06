乘客入元朗便意來襲險爆發　巴士車長：頂住！出大欖隧道終咁解決

人生其中1件最痛苦的事莫過於坐車肚痛，不但痛楚難耐，更難以立即找到廁所解決。有網民日前發文分享，表示某天下班坐巴士到元朗，在公路上突然肚痛及便意來襲，當時車程還有半小時，但他已經快要忍不住，只好求救車長問是否能夠下車。車長立即告知他大欖隧道站有新建廁所，叫他「頂住！」，幸好樓主最後成功「達陣」，感動直呼「非常感恩大欖隧道起咗個公廁，感謝司機大佬」。



樓主在巴士上忽然肚痛，急需上廁所，但當時還有半小時車程，不知如何是好。（《食神》劇照）

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樓主在facebook群組「屯門公路塞車關注組」發文，表示日前下班乘坐巴士入元朗，當巴士駛至汀九橋附近時，他突然肚痛兼有便意，「心諗唔係咁黑仔啊嘛」。他指當時至少還有30分鐘才下車，但已經肚痛得冷汗直冒，大腦一片空白，此時他更想起朋友分享父親的經歷，同樣是搭車時肚痛，結果不慎在打乞嗤時「搞到一褲都係」，非常狼狽。

幸好巴士車長提醒，指大欖隧道站設有洗手間，「鼓勵」樓主多忍一會。（《食神》劇照）

在漫長的忍耐下，樓主坦言有一絲衝動想從背包中拿出膠袋即場解決，「旋即又收起咁荒謬嘅諗法」，他遂衝到下層問車長能否立即下車，不希望影響其他乘客。不過車長聞言着他多忍耐一會，「佢話大欖隧道轉車站有個新起嘅廁所，叫我頂住！」。後來巴士於大欖隧道行駛時，樓主一直用手扭自己大腿分散注意力，到站後飛奔到廁所，「呢一刻已冇嘢可以阻到我，火山爆發到一發不可收拾」。

樓主事後發文，稱非常感謝車長的「鼓勵」，亦慶幸巴士並非行屯門公路，以及大欖隧道站有廁所一解燃眉之急，「臨尾解決完之後仲同廁所拍個合照，希望有需要嘅朋友用得着呢個設施，簡直係德政」。

大批網民看過帖文也爆笑，指完全理解樓主的心路歷程，「睇到我都標晒汗」、「去完嗰種感覺，好似大病重新生咁」、「睇字都feel到樓主心裏同身裏萬馬奔騰猶如滔滔江水綿綿不絕嘅逼切感」。

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