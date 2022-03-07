麥當勞38分店停業！即睇邊間仲開到晚上11時　網民嘆：經濟快清零

【麥當勞／分店停業／疫情／名單】疫情下百佳、屈臣氏、萬寧、譚仔等多家超市、食肆都大受影響要更改營業時間或部份暫停營業。最新連鎖快餐店麥當勞宣布，旗下38間分店停業，另90間分店提早至下午6時休息，其餘分店亦會縮短營業時間，已沒有24小時營業的店舖。

消息一出即起網上熱論，有網民感謝麥當勞員工付出，同時擔心「再咁搞落去香港經濟好快清零」、「無24小時麥記，消夜清零」。亦有網民憂慮晚上放工更難買晚飯，「返工嘅夜晚就唔使食嘢？」另有大批網民搜尋營業至晚上11時的麥當勞分店，以備不時之需。



快餐店麥當勞宣布，旗下38間分店停業，另90間分店提早至下午6時休息，其餘分店會縮短營業時間。(資料圖片)

麥當勞表示，因應疫情嚴峻影響人手與物流，需要調整餐廳營業時間，包括38間分店暫停營業，另外約90間分店只營業至下午6時，其餘分店則縮短營業時間。麥當勞指，會在全港各區維持最低限度服務，因調整營業時間為顧客帶來不便深感抱歉。

即睇營業至晚上11時麥當勞分店名單：

港島區▼▼▼

+ 11

九龍區▼▼▼

+ 18

新界區▼▼▼

+ 26

暫停營業麥當勞分店名單：請按此

另外，麥當勞全線甜品站現已暫停營業。

麥當勞分店暫停營業或縮短營業時間消息引來網上熱論，有網民感嘆疫情下各行各業大受影響，難以生存，「再咁搞落去香港經濟好快清零」、「唉，一定又好多人失業」，又感謝員工疫情期間付出，「多謝各員工繼續在疫戰中守住麥叔叔」、「大家加油」。但也有網民憂慮晚上放工更難買晚飯，「返工嘅夜晚就唔使食嘢？」

另有大批網民搜尋營業至晚上11時的麥當勞分店，以備不時之需。