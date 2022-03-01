萬寧53間分店今起暫停營業　網民湧fb關注取貨安排　官方咁回應

【萬寧／暫停營業分店名單／疫情】本港第五波新冠肺炎大爆連，周一（2月28日）單日新增逾3.4萬宗確診個案，健康美容產品連鎖店萬寧周一晚上9時於facebook專頁宣布，其中53間分店今日（3月1日）起暫停營業，另有多間分店暫停提供網購店取服務，直至另行通知。

萬寧分店停業消息一出即引起網民震驚，感嘆疫情下各行各業都難捱，「萬寧都改名做『清寧』」，但有不少網民關注訂貨及取貨問題，「如果訂咗貨，取貨間店唔開咁點算？」、「我都想知網上訂咗嘢幾時送到。過咗1個星期都冇消息」。萬寧小編則於fb留言中提出1招解決方法。



萬寧周一晚上9時宣布，53間分店今日（3月1日）起暫停營業，另有多間分店暫停提供網購店取服務，直至另行通知。（萬寧Facebook）

萬寧周一（3月1日）晚上於fb宣布，為保障同事、顧客及工作伙伴健康，萬寧部份門店將於3月1日起暫停營業，或因應疫情而改動營業時間，期望相關措施能確保同事在健康、安全環境下，維持大部份門店運作；萬寧專業社區註冊藥劑師團隊則會繼續為顧客服務；，而醫院取藥服務亦會維持正常。

萬寧表示，感謝同事及顧客支持及諒解，疫情期間團隊會繼續堅守崗位，「同大家一齊守護健康」。

翻查萬寧網頁，3月1日起53間分店暫停營業，直至另行通知，名單名下：

另外，3月1日起38間分店暫停提供網購店取服務，直至另行通知，名單如下：

消息一出引起網上熱論，有網民感嘆疫情下各行各業都難捱，想不到連萬寧也不能倖免，「萬寧都改名做清寧」、「疫情下應該更好生意，估唔到有分店要關門」。但有不少網民顧客關注分店暫停營業後已訂貨的取貨問題，「如果訂咗貨，取貨間店唔開咁點算？」、「我都想知網上訂咗嘢幾時送到。過咗1個星期都冇消息」、「網上（2月）18號落單，到而家都未送，幾時呀？唉，雖然疫情我理解，但係2日送貨，依家超過10日了，有個回覆好唔好？」、「send e-mail又冇人覆，hotline長期冇人聽」。

萬寧小編則於網民留言中回覆，指受疫情影響，倉庫貨物調配及物流服務需求急增，部份訂單處理將會延誤，敬希諒解，公司會盡快處理並送出訂單，呼籲留意收貨電郵及短訊通知最新消息，又建議顧客可在「萬寧網店顧客服務跟進表」填寫資料，以進一步跟進。

不過有網民認為，如果網絡訂單無法如期送貨，應要安排退款，「大家都唔使煩」。亦有網民對萬寧的安排表示體諒，認為零售業員工要接觸很多顧客，染疫風險較一般人高，相信當中已有員工確診，所以才作出如此決定，「疫情嚴重，暫時關門都無辦法，希望可以盡快回復正常生活」。