阿仔校外活動午餐食炸雞薯條　台媽嬲爆公審　1句話反惹網民批評

校外活動、旅行是學生們最期待的活動，不但可「跳出課室」學習，更有機會吃到與平時不同的午餐，當然份外興奮。有台媽早前貼出就讀幼稚園的兒子的午餐照片，企圖公審校方，她不滿兒子在校外活動期間竟被安排吃肉醬長通粉、炸雞塊及薯條，認為應吃較健康的米飯及蔬菜。帖文一出即引起網民熱議，不少人認為台媽小題大做，指校外午餐以方便為優先，而且間中讓孩子吃煎炸食物亦無不妥，台媽拋出1句回應即惹來嘲諷，更被批評是怪獸家長。



有台媽不滿發文，指兒子在校外活動時竟被安排吃肉醬長通粉、炸雞塊及薯條，認為應吃較健康的米飯及蔬菜，引來網民熱議。（fb「爆廢公社」圖片）

「居然讓孩子吃這種東西！」該名台媽於facebook群組「爆廢公社」發文，貼出就讀幼稚園的兒子早前在校外活動時吃午餐的相片企圖公審校方。相中可見，小朋友排排坐於已放置隔板的餐桌旁，每人的餐碟上獲分到1份肉醬長通粉、2件炸雞塊及少量薯條，另外亦有1杯預先包裝好的果汁。台媽不滿表示：「這就是小朋友的午餐！小孩現在正長身體階段，最起碼的米飯蔬菜是最基本的主餐吧！這樣的午餐對於小孩子當正餐，覺得合適嗎？」

網民看過相片也認為，學校帶孩子在外活動要兼顧許多方面，為小朋友安排午餐只要方便及衛生便可，認為相中食物並無問題，甚至非常合孩子心意，「這種薯條、雞塊、長通粉，小孩該有多開心！」、「喜歡吃愛吃比較重要。我會覺得很棒，小孩開心盡興比較要緊」、「帶孩子外出校方所承辦的不是只有一頓飯，安全才是首要任務，其餘的不須太苛刻要求」。

雖然帖文未獲認同，該名台媽仍堅持己見，甚至直接批評跟她持相反意見的網民，不但嘲諷對方「一定沒有小孩」，又稱「等你們有小孩參加學校校外教學的時候，你就明白我現在的感受了」。

台媽的惹火回應引來不少同為家長的網民狠批，直斥她是怪獸家長，又認為若她對孩子的食物有要求，大可自備食物，「如果不喜歡可以主動告知校方千萬不准讓小孩吃油炸食品，更可以主動幫小朋友準備你的健康蔬菜餐」、「請你小孩以後校外教學別參加，就不會有這問題啦」。

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