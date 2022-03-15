大地色系裝修│西貢翠塘花園570呎單位　$80萬特色設計如置身自然

【西貢／翠塘花園／私樓】只能留在鋼鐵森林的你，想念親親大自然的感覺嗎？有沒有聽過甚麼是大地色系？化妝品顏色？其實大地色系還可以指一間屋的設計色調。是次裝修佬介紹的設計案例就是以大地色系為全屋的主調色，加上配合不同空間的特色設計，令人能感受如置身於自然環境中的樸質與和諧。



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基本資料：

西貢翠塘花園／570呎／2房／戶主夫婦居住

全屋走大地色調

女士們對「大地色」必定不陌生，作為永不過時的顏色，白色、棕色、卡其色等能和大自然產生聯想的色彩不但在美妝界佔一片天，在衣著和室內設計方面同樣受到不少人追捧。

基本顏色配搭：木色搭白色

最穩妥的大地色設計必然離不開木色（棕色）搭配白色。設計師在睡房和書房均使用了木地板，另有木紋衣櫃配木紋床頭板、木紋書桌、白色儲物櫃及白色牆身等等互相映襯。

沒有房門的設計

你有想過家中沒有房門嗎？值得一提的是，戶主不喜歡多個房門阻礙自己出入走動，所以除了廚廁以外，屋內的走廊、書房及睡房等都沒有裝上門。因應這個需求，設計師用不同顏色的地板作區分，以分隔不同空間的功能。

改動間隔 滿足戶主要求

由於戶主夫婦的子女已從家裡遷出，因而有空間做一些間隔上的改動，例如把3房改為2房。此外，戶主還希望增加屋內的空間感和採光度。

半腰高的牆身完美地遮蔽雜亂的物品，而懸掛的單車雖也是「雜物」的一種，卻輕輕地點綴了屋內特色，令空間更為立體。（裝修佬提供）

擴闊大廳空間

戶主要求把3房改為一睡房、一書房，故設計師把剩下房間拆掉，並改為放置單車和其他雜物。房間與客廳打通後，整體空間感提升，客廳看上去更為闊落。半腰高的牆身完美地遮蔽雜亂的物品，而懸掛的單車雖也是「雜物」的一種，卻輕輕地點綴了屋內特色，令空間更為立體。

活用玻璃增加室內採光度

在梳化右邊的，是設計師花不了心思設計設計的開放式廚房。近年相當流行開放式廚房，但用慣梗廚的戶主總是難以接受它讓油煙四散的弊病，於是玻璃這種透明的建材就能發揮它最大的價值了。

設計師用落地玻璃及Bar枱加半腰玻璃摺門分隔廚房和客廳的空間，這種做法不但能增加廚房的採光度，同時拉近了廚房和客廳的距離，萬一戶主要烹調多油煙的食物時也無須擔心油煙散佈滿屋。

試想像閒時把半腰玻璃摺門摺起，坐在Bar枱與友人把酒談歡，另一友人把剛煮好的佳餚從Bar枱上遞出，有沒有半點日式居酒屋的感覺？又或是吃個西式意粉，品嘗特色咖啡，何嘗不是寫意生活的一種？

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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