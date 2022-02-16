玻璃瓶蓋好難打開？網友分享用呢啲神物輕鬆扭開　手濕一樣冇難度

大家遇到開不了的瓶蓋都怎麼辦呢？



尤其是超市裡常見的真空玻璃罐食品，有時就算使盡全力，還是怎麼也打不開。

對此，有網友就在網路上分享自己發現的「開瓶神器」，只要利用這個小工具，竟能輕易打開原本卡死的瓶蓋 ; 此篇貼文也意外引發眾多網友討論，其中還有人加碼分享開瓶妙招以及其中原理！

玻璃瓶蓋打不開別緊張 網友分享用這些神物輕鬆打開（點圖放大閱讀）▼▼▼

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一名網友日前於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一張自己購買草莓醬的照片，不過除了草莓醬，網友的照片中還放了一張泡泡紙，他表示，自己每次遇到玻璃瓶罐的包裝，都會上演打不開的窘境；沒想到無意中卻發現，只要在瓶蓋套上泡泡紙，就能毫不費力打開，讓他不禁自嘲：「以前處心積慮地要打開這種瓶蓋，到底在白忙什麼？」此篇貼文一出，引發不少有同樣困擾的網友討論，為了打開瓶蓋，甚至有許多網友上網購買特殊的開瓶小工具，只不過由於商品瓶蓋的大小種類多，因此網友們也表示，購買工具後，還是有可能遇到無法打開的瓶蓋，「我還為此買了工具，結果草莓醬蓋子太大，派不上用場」、「想買的人要留意一下尺寸大小適不適合」。

除了原PO推薦的泡泡紙，也有許多熱心網友分享了自己的免費開瓶妙招：「保鮮紙也可以」、「洗碗那種橡膠手套超好開喔！」、「用洗碗的橡膠手套，止滑那面壓著」、「先拿厚湯匙在蓋子各邊的縫隙挖一挖，再轉動它就不會卡卡了」、「抹布也可以，橡筋套瓶蓋一圈也可以唷」、「就增加摩擦力，像我家是用一種矽膠的隔熱墊，手濕濕的時候也是一轉就開」。不過縱觀網友回覆的方法，其中最多人推薦「敲打瓶蓋邊緣 / 瓶中心」，因為只要透過這個小動作「解真空」，就能輕鬆將瓶蓋打開：「用瓶蓋的邊邊敲打硬的表面，瓶蓋邊邊敲一圈，直到空氣進入，聽到『啵』一聲，就很容易開了」、「瓶子中間有一個小圓一壓就解真空，不用任何工具就可以打開」、「我都拿剪刀或湯匙敲一下瓶蓋邊邊，就會很好開」、「用菜刀背敲敲瓶蓋的邊緣，一下就打開」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：玻璃瓶蓋老是打不開怎麼辦？過來人大推1神物秒解決，不用狂敲就能輕易開啟】