中大中西醫推遙距贈醫計劃　免3次診金快測陽性可參加｜附詳情

【確診／遙距診症／支援／中醫／快速測試／快測】疫情嚴峻，不少感染患者須在家中自我隔離等候治療。為使社區上的確診患者能儘快得到適切的中醫治療，香港中文大學中西醫結合醫務中心（沙田）及其灣仔分部香港中文大學—上海總會中西醫結合醫務中心推出「2019 冠狀病毒病感染者遙距診症贈醫服務計劃」，為感染者提供免費中醫諮詢及診症服務。



醫療中心透過視像看症並開出合適的藥方予患者。（中大中西醫提供）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

患者一般有上呼吸道感染症狀，如咽痛、口乾、發熱、咳嗽、流涕、頭痛、身痛等，甚或出現氣促、嗅覺味覺減退、全身乏力等症狀。本中心之註冊中醫師會透過視像了解患者發病的經過、症狀體徵、病程長短，綜合考慮，建議適合個人的治療用藥。內地臨床數據顯示，中醫治療可有效改善症狀，減低轉重率及死亡率，並有利肺部損傷的康復。

「2019 冠狀病毒病感染者遙距診症贈醫服務計劃」的服務流程。（中大中西醫提供）

計劃對象﹕

1. 須為2019冠狀病毒病感染者，並出示2019冠狀病毒病檢測結果為陽性（例如：西醫證明文件、檢測報告、SMS 檢測結果、快速檢測結果）

2. 須為身處香港人士

收費：

診金：2019冠狀病毒病感染者首三次診金全免

藥費：每劑70元正（額外藥費另計）。代煎藥費每劑20元，至少3劑起。

快遞費用：由求診者自付（醫務中心只安排運送中藥顆粒，其他條款需根據各快遞公司指引）

報名或查詢：

電話：請致電熱線2873 3100（沙田）／2873 3053（灣仔）

電郵：imc.info@cuhk.edu.hk，標題註明參加 「2019 冠狀病毒病感染者遙距贈醫診症服務」。

另外亦可點擊連結了解「2019冠狀病毒病感染者遙距診症贈醫服務計劃」詳情。

作者簡介：



「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。



（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

同場加映：即睇8個時機中醫介入治療心律不正 ▼ ▼ ▼

