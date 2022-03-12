請喪假發美食照　上司質疑呃假　打工仔發「嫲嫲冰櫃遺容照」作證

請喪假期間到底應否拍照打卡？台灣有打工仔因為祖母過身請假回鄉，他負責買拜祭的食物，特意去祖母生前最愛的小吃攤買祭品，自己也飽餐一頓，並拍照上傳facebook分享。沒想到主管看到照片後，質疑他說謊請喪假，由於訃聞未印好，主管要求他即提供證明，打工仔唯有拍下祖母在冰櫃的遺容作證，沒想到主管再反罵他是「發晦氣」，喪假時上傳食物照會影響同事情緒，要求他刪帖。事件引起網民熱議，部份人批評主管腦子有問題干預別人私生活，但也有人認為喪假時發食物照的確太高調。



打工仔突然被上司要求提供喪假證門，他真的發了祖母躺冰櫃的遺容照。（示意圖／Getty Images）

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有台灣網民代好友在facebook群組「爆廢公社」發文，稱好友的祖母近日過身，請假回家辦後事。他負責買拜祭祖母的祭品，專程去了祖母生前最愛的小吃攤買食物，順便自己吃了一頓並拍照放在私人facebook帳戶分享。

由於訃聞還沒印好，他未正式提交喪假證明，殊不知主管看到fb照片後，竟懷疑他說謊「呃假」，要求他出示其他證明，一時間不知如何是好，「所以我去擲筊問阿嬤可不可以拍其遺容給主管，阿嬤允杯後我就傳給主管」，他便拍下祖母躺冰櫃的遺容。未料他發照片後，主管批評他是「發晦氣」，再罵他不應在喪事期間上傳美食照片，「不然公司同仁觀感不佳」，說若不刪帖會帶來不良影響。

樓主坦言覺得好友的主管有病，好友擔心發文會被老闆發現，故叫他幫忙，「因為他想知道自己的行為是不是錯的」。事件引起熱議，意見兩極，部份人質疑主管有問題，「辦喪不能吃飯嗎？」、「主管很破病（有病）…腦子有水了，其實醫院的證明也是可以啦」、「喪假是讓家屬辦後事的，辦的過程也需要好好過日子吃飯的吧，合法的假期，主管有什麼資格干涉」。

然而也有人認為從公司角度看，喪假期間還上傳疑似玩樂照片，難免影響同事情緒，故多一事不如少一事將原帖刪去就好，否則影響公司評價，「如果要打卡，發文前最好調校一下文章能見度，別和同事分享生活就好」。有人建議如果真的想發文，也應該加一些悼念的話，免引起同事誤會，「請喪假最好還是低調一點」。

亦有網民建議上班最好不要加同事當facebook好友，避免引起誤會或麻煩。不過，樓主回覆指好友是剛進公司時被迫加了同事當好友，他也沒辦法。

（facebook群組「爆廢公社」）