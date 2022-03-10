港女染疫2周　獲上司代訂健康外賣送驚喜：好有心思　網民讚難得

撰文：安祖娜
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本港第五波新冠肺炎疫情持續嚴峻，日增個案逾萬宗，身邊人「中招」已非新鮮事。有港女日前分享窩心經歷，稱不幸染疫「與病毒打仗了2周」，近乎康復之際收到上司送上驚喜。原來上司為她訂了外賣午餐，更特意選擇健康及養生食品，讓她與家人分享，令她直言「好驚喜感動」，大讚上司有心思。

有港女日前不幸染疫，近乎康復之際收到上司送上驚喜。原來上司為她訂了外賣午餐，更特意選擇健康及養生食品，令她直言「好驚喜感動」。（fb「全港抗疫交流分享區」圖片）

該名港女於facebook群組「全港抗疫交流分享區」分享疫下暖心經歷，稱感染新冠肺炎後與病毒「搏鬥」2星期，雖然快速測試結果已轉為陰性，但「仲有少少病徵」。留在家中休息的她昨午（8日）突然收到驚喜，原來上司為她訂購健康外賣直送家中，特意選了相對清淡及養生的食物。

上司為樓主準備清淡又充滿營養的食物，更細心地要求餐廳「走油走蔥」及「熱啲、多湯」。（fb「全港抗疫交流分享區」圖片）

從港女上載的外賣相片可見，上司為她選了竹笙花膠肉片湯麵及蟲草花花膠魚肚燉雞三色湯飯，兩款食物清淡之餘又充滿營養，而上司更細心地要求餐廳「走油走蔥」及「熱啲、多湯」。收到健康外賣的她直言「真係好驚喜感動」，又大讚上司的安排「好有心思」。

網民看過樓主的帖文也為她感到高興，指她非常幸運遇到真心關心她的好上司，同時祝她早日康復，「戥你開心老細咁好」、「妳就好，不是人人遇到好上司好老闆」、「好公司好上司！你真幸運」、「食完好嘢打勝仗」。

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