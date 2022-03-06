運輸司機疫情下冇工開　好老闆加$3000底薪幫補生活　網民讚難得

疫情重創經濟，多個行業陷入冰封狀態，打工仔即使想開工也未必如願。不過有網民於討論區講述友人經歷，指任職運輸業司機的朋友受疫情影響，開工機會大減，不少同業也只靠底薪度日，而他們的僱主得知情況，便決定加底薪3000元幫補員工生活，令樓主深感難得，直言「而家仲邊度有受影響行業嘅老細肯唔減人工不特只，仲要加人工」。



有網民講述友人經歷，指任職運輸業司機的朋友受疫情影響，開工機會大減，不少同業也只靠底薪度日，而他們的僱主得知情況，便決定加底薪3000元幫補員工生活。圖為示意圖片。（資料圖片）

該網民早前於香港討論區以「原來而家仲有好老細！」為題發文，指有朋友任職運輸業司機，工作一向是多勞多得。不過受疫情影響，朋友及其同業紛紛面對「冇工開」的苦況，「好多司機一係因為大廈有人確診，一係佢屋企人或者自己確診要隔離唔可以開工」。

面對行業受創及經濟不景的現實，樓主指不少公司也會變陣，而受影響的大多也是員工，「呢啲環境我估好多公司會減人工或者將佢哋變做日薪，有開工先有糧出」，不過其友人卻遇上難得一見的好僱主。他指友人的僱主得知許多司機因開工不足而要靠底薪度日，毅然決定加底薪3000元與員工共渡時艱，令他不禁大讚：「雖然加3000蚊，話多唔多話少唔少，但係而家仲邊度有受影響行業嘅老細肯唔減人工不特只，仲要加人工？」

不少網民也大讚樓主友人的僱主疫市加薪非常難得，但也有人認為僱主只想留住員工。圖為示意圖片。（資料圖片）

不少網民看過帖文也認為樓主友人的僱主非常難得，「雪中送炭，勝過錦上添花好多」、「真係好難得，呢啲老細值得有好員工」、「3000蚊其實好多，養車係揾到錢，不過一闊三大，唔簡單」。不過也有人認為僱主加底薪另有原因，「好明顯要留住人啦，而家咁缺人！否則成盤生意運作唔到啦」、「全球運輸業都人手緊張，公司唔留人，陰性後隨時過檔」。

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