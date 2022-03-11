超自私！港男一個原因揚言要即染疫　網民批播毒如殺人：良心呢？

【疫情】本港第五波疫情下每日有數以萬計人確診，多個行業都因員工確診或隔離出現人手慌。有打工仔就在討論區發文，指公司有三分二人自己確診或家人確診，全部至少7天病假，有同事更連續病假了差不多1個月，令他工作量大增，「做到X街」，更揚言希望確診新冠肺炎以放病假。

帖文引來網民炮轟，斥責樓主自私，觀念亦大錯特錯，又說染疫後可能出現重症及後遺症，隨時影響工作能力，損失甚巨；若不幸播毒傳染到其他人，更可能有嚴重後果，「根本係殺人行為」。也有網民感嘆自己公司亦因疫情導致人手不足，但唯有「頂硬上」。



打工仔就在討論區發文，揚言希望確診新冠肺炎以放病假。（《半澤直樹》劇照）

有港男於連登討論以「我想確診呀X你老X！！」為題發文，指其公司有三分之二人確診或家人確診，全部獲最少7天病假，有同事更接連取了差不多1個月病假，「自己確診，爸爸確診，媽媽確診，7日之後又7日」，令他工作量大增「做到X街」。

樓主又說，日前「有幾聲咳」，於是進行快速測試，結果是陰性，質疑「點解咁多人確診但無我份？點解咁多人可以full pay SL（病假）但無我份」，揚言「 我想確診SL啊！」

疫情下不少市民要檢測。（資料圖片）

帖文引來熱議，網民紛紛批評樓主觀念扭曲錯誤，想法自私，而且即使是新冠肺炎變種病毒Omicron，亦可能出現重症及後遺症，隨時影響工作能力，若不幸播毒傳染到其他人，更可能有嚴重後果，「根本係殺人行為」、「良心喺邊？」。也有不少網民感嘆自己公司亦有類似情況，唯有「頂硬上」，「畀心機返工啦」、「我今日1個人做6個人嘅嘢…」。

Omicron當感冒？ 6後遺症隨時影響工作

雖然Omicron重症比率較低，但其實外國及本地中大醫學院都曾研究Omicron後遺症除時終身影響工作能力，包括認知功能障礙「腦霧」，症狀如失憶、思維混亂、注意力難集中、頭暈和遺忘日常詞彙等，實在不容忽視。

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打工仔與老闆真實對話▼▼▼