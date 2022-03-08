快速測試陽性無申報拒隔離日日外出　網民批自私：唔好出街害人！

【快速測試陽性呈報平台／申報登記／網址連結】本港第五波疫情持續嚴峻，不少市民都會用快速測試包自我檢測，惟有網民於討論區發帖表示，其友人快速測試呈陽性，卻仍如常出外，「日日如常生活」，感嘆「原來好多自我快測確診者，都冇報冇自我隔離」。

帖文引來其他網民熱論，直斥快測陽性仍出街是不負責任，「唔好出街害人啊唔該」。但亦有網民指出，現時疫情爆發，部份呈報了的患者未必能即時獲得政府支援，「有報無人理，又無物資唯有落街買…」。



快速測試陽性登記平台啟用｜呈報方法、期限須知一覽｜附網址連結

政府衛生署衛生防護中心正式推出快速測試陽性登記平台。

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有網民於連登討論區以「原來，好多自我快測確診者，都冇報冇自我隔離」為題發文，指他認識一名友人快速測試「中招（呈陽性）」，惟致電政府熱線都無人接聽，於是「索性唔報」，更天天如常外出生活，「唔報就冇隔離令，除咗頭一兩日發燒冇出外，日日如常生活」。

樓主感嘆，原來坊間有不少快速測試陽性患者都沒有自我隔離，認為即使無隔離令，患者都應該自我隔離。

本港第五波疫情持續嚴峻，不少市民都會用快速測試包自我檢測。（資料圖片）

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帖文引來其他網民熱論，直指「好多人係咁」，批評是不負責任行為，「唔好出街害人啊唔該！」、「唔知就話，知嘅仲出街，如果傳咗人，佢有重症死咗咪變殺人兇手？」。但仍有網民表示，現時疫情爆發確診人數每日數以萬計，部份呈報了的患者未必能即時獲得政府支援，「有報無人理，又無物資唯有落街買…」、「如果唔係嚴重，好多人都只可以選擇返工，手停口停唔係個個得…」、「屋企無晒嘢食，你情願餓死定出街買飯？」。

根據政府指引，如市民自行使用快速測試套裝而測試結果呈陽性，均應視為檢測陽性個案，避免外出，而政府已呈報申報系統，供快速測試陽性市民登記，以加快支援，網址為www.chp.gov.hk/ratp。