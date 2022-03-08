初陽被送青衣方艙醫院　港男分享隔離見聞必備物品　最苦惱係呢樣

第五波新冠肺炎疫情嚴峻，港府在國家建築隊支援下加緊興建8個社區隔離及治療設施（或稱方艙醫院），其中青衣方艙醫院已完成搭建及啟用。有輕症確診者在網上分享入住見聞，稱環境沒想像中惡劣，形容共用廁所和沐浴間與體育館相似，雖然使用的洗手間全是座廁，但第二日衛生情況已欠佳，最苦惱是房間未能上鎖，需跟同房家人輪流外出如廁，並提醒風筒、日用品及娛樂用品等都必須自備。



網民指，即使夜間上廁所都要外出，方艙範圍尚算光猛。（連登討論區圖片）

該確診網民在連登討論區以「是咁的我入咗方艙」為題發帖，指日前檢測初步陽性後網上登記資料，即日就有人致電通知被安排到社區隔離設施，最終他與家人被送往青衣方艙醫院，並安排同一房間，不需要跟陌生人同房。

他指需要共用廁所及沐浴，但男女分開，如同去泳池或體育館一樣，廁所有5至6格，亦遇不到令人關注的踎廁，「但第二日啲廁所已經塞住晒」，而且跟房間有段距離，由於沒有派發房間鎖匙，「鎖咗冇鎖匙入返去」，故要跟家人輪流外出上洗手間，「一個睇嘢，一個去廁所」。

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樓主表示，房內冷氣足夠，床鋪亦尚算可以，但只提供最基本用品，包括熱水壺、萬能插、拖板、枕頭、床單及被鋪，「唔好諗住入嚟咩都有」，而且提供的三餐膳食未必符合喜好，建議自備風筒、糧食、洗頭水、沐浴露、牙刷、牙膏及毛巾，「當自己入度假營」，方艙範圍內亦沒有WiFi，但網絡數據收得不差。

樓主又指，由於沒有電視機，「你帶PS5都無用」，建議如果想打機消磨時間，自備Switch較適合，並總結入住方艙體驗指，「只可以講，好就一定唔好啦，叫做好過劏房少少囉」。