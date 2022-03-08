老爺奶奶上周確診後康復　稱有抗體要上門見孫仔　網民：千祈唔好

疫情下不少人都盡量減少家庭娶會，以免傳播病毒。不過最近有網民發帖，指老爺奶奶確診後轉陰性數天，便希望上門見孫仔，更自稱「中過有抗體」。網民紛紛認為要極力阻止老爺奶奶，因為他們體內仍然會有少量病毒，隨時會傳染別人甚至是年幼的孫兒，建議他們以視像形式取代。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮曾在疫情記者會上表示，如果第6及7日的快速測試結果都是陰性，並不代表病毒完全消失，是病毒量相對低，因為快速測試較不敏感，CT值20多或以下才呈陽性，惟按現時風險評估的傳播風險低，可以過正常生活。



港媽表示，確診的老爺奶奶最近轉為陰性，表示自己已經有抗體，希望上門探望孫兒。（《BB來了》劇照）

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港媽在親子王國討論區上發文，稱「老爺奶奶話要嚟睇孫」。她提到老爺及奶奶在2月24日確診，前日（3月5日）轉為陰性，「話中過有抗體，可以嚟睇孫」。港媽最後提到，現時BB只有1歲，「已經叫老公同佢哋講唔好嚟住，好煩，係咁話掛住個孫，自己已經轉陰，唔會傳染到畀阿B」。

不少網民都表示，樓主及丈夫一定要阻止老爺奶奶外出，以保護兒子，「遲啲先，中過都可以帶住少量病毒，唔好博」、「前日先轉陰，點知佢哋會唔會復陽！最少等多2個星期先再諗」、「前日先轉陰，可能係病毒量低而已，教佢哋視像啦！」、「明知自己啱啱中完，都仲要睇孫？遲啲先睇唔得咩？」。留言又提到，其實即使有沒有確診過，「呢個時勢係咪應該要謝絕跨家庭接觸呢，特別係家中有咁細嘅小朋友」。

尚待入院隔離、感染人士在家應怎樣做？（衛生署防護中心圖片）

根據衞生署防護中心3月2日版本的〈尚待入院隔離、感染人士在家應怎樣做？〉，不論經核酸測試或快速測試呈陽性的人士斱應該留在家中，如已經接種2劑疫苗，可於第6及第7天快速測試呈陰性，或之後連續測試到2天陰性之後，視為康復人士可以離開家居。如未有完成接種2劑疫苗，則於第14天快速測試陰性之後被視為康復人士可以離開家居。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮曾在疫情記者會上表示，如果在第6及7日的快測結果都是陰性，代表病毒量已經去到很低水平，按現時風險評估，對其他人構成傳播風險低。不過他亦提到，快速測試較不敏感，CT值20多或以下才呈陽性，陰性不代表病毒完全消失，是病毒量相對低，可以過正常生活。

（親子王國討論區）