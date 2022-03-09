腦退化父確診日日偷走出街　稱寧賣樓交罰款　兒嘆：我都冇晒計

疫情下不少人即使確診都需要留在家中療養等待康復，難免出現家人難以照顧的問題。有網民在討論區上發文，指患有腦退化症（失智症）的爸爸已經確診第4天，但其間不斷嘗試偷走外出，阻止時更曾經被他揮拳打到，最後要報警救助。警察到場後尋回他的爸爸，指如果他再次外出就要罰款及有機會坐監，詎料爸爸轉頭就指寧願罰款都要外出，「唔可以限制我自由」，令樓主感嘆已經沒有方法照顧他。



有網民表示，家中的爸爸患有腦退化症，已經確診4天，但多次試圖外出，令全家人都十分煩惱。（Getty Images）

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樓主在香港討論區上發文，稱「陽性老竇堅持要出街，話賣樓交罰款都要出門口」，指爸爸做快速測試確診已經第4天，「日日堅持要落街攞報紙買早餐，第1日偷走落咗街，第2日成家㩒住佢，最終喺屋企跌親，叫咗999白車入院」。樓主以為可以變相隔離爸爸，減少家人染疫的機會，亦都可以有人照顧他，「點知我老豆在急症室等咗一個通宵，畀咗藥佢就返屋企了，而我媽都變咗陽性」。

他表示直至爸爸確診第4天，仍然堅持要出門口，「我阻止佢時仲揮拳打我，我唯有報警，警察最終在街邊揾到佢，警告佢今次畀1次機會佢唔罰款，但下次再出門口就要罰款同有機會坐監」。詎料爸爸入屋後立即表示，「我賣樓交罰款都要出門口，唔可以限制我自由」，立即令樓主呆住，感嘆「無自由無寧死嘅決心大到咁」。

樓主表示，爸爸因為出街曾經大打出手，需要報警。（《香港愛情故事》劇照）

樓主向爸爸解釋，他再出門口會影響別人，甚至害死人，但都沒有用，「佢有腦退化症半年，咁頑固係病徵之一」，直言已經「無晒計」，不知道明天如何是好，又指已經全家確診。

（香港討論區）

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