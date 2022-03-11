有洋蔥！越南102歲婆婆被封奧黛女神　孫新抱拍照參賽意外爆紅

女神稱號不是年輕貌美專利，越南1名達期頤之年的婆婆就被封為「奧黛女神」。越南102歲婆婆阮氏南（Nguyen Thi Nam）的孫新抱見到當地搞奧黛攝影比賽，便讓祖姑穿上她最漂亮的奧黛拍照，祖姑還開心得自己捕甫士。雖然阮氏南沒有得獎，但她的照片被網民讚爆，說她穿得感覺慈祥又漂亮，主辦方欠她一個獎。

孫新抱日前受訪透露更多阮氏南的故事，原來她的丈夫8年前以98歲高齡離世，大受打擊後她仍熱心照顧子孫。孫新抱說丈夫看到嫲嫲的照片大為感動，嫲嫲雖然愛靚衫，但舊照只能穿上黑色裙子，很少機會穿國服奧黛，「在她子孫眼中，她仍是最棒的女人」。



越南一名102歲婆婆穿上奧黛的照片爆紅，操刀的是她的孫新抱。（網上圖片）

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奧黛（越南長襖）是越南傳統民族服飾，被視為國服，網民常見到越南美女穿上奧黛的美照，但近日當地一名102歲的婆婆阮氏南，憑一身紅色奧黛及慈悲面孔在網上爆紅，被稱作「奧黛女神」，大嘆美不應該被年齡限制。

當地傳媒報道，阮氏南生於1920年，現時和孫子一家同住。他的28歲孫新抱Dinh Phuong Anh見到當地舉辦奧黛攝影比賽，便挑了她最漂亮的奧黛讓祖姑穿上拍照，沒想到照片大受歡迎，雖然未有得獎，但吸引許多網民點讚。網民大讚婆婆「好漂亮！祝你身體健康」、「她的樣子有親切感」，又質疑她竟然未得獎，「你穿奧黛好漂亮，主辦方應該給一等獎」。

孫新抱說特意選顏色搶眼的款式襯托祖姑膚色，「她很喜歡，不停誇漂亮，然後擺甫士讓我拍照」。她拍完後馬上發給丈夫及親友看，丈夫非常高興，雖然嫲嫲很愛靚衫，但過去很少機會穿奧黛，看舊照片她常穿着黑色的連身裙和長裙。

阮氏南和丈夫有兩個兒子，可惜丈夫8年前、以98歲之齡過身，兒子又在之後過身，當時祖姑大受打擊，花了很長時間才恢復過來，她至今仍常常想起丈夫。兩老很恩愛，生活上互相扶持，是村內有名的恩愛夫婦。孫新抱說祖翁原本是軍人，長時間離開家鄉，戰後才回家生活，因為戰事影響只生了兩個兒子，花盡心思用心教育，後來他們隨父親腳步當上軍人，老爺退伍後做了醫生。

家人為她慶祝百歲大壽的照片。（網上圖片）

阮氏南年事已高記性變差，但她至今仍記得每個兒孫名字和樣子，即使細仔一家在外工作多年，但亦經常回家，年過百歲還為孫子們唱歌和朗誦詩詞。孫新抱說和丈夫結婚4年，因為丈夫從小由祖父母照養長大，故婚後他們想盡孝道照顧，她非常欣賞祖姑一生都努力照顧兒孫，雖然現在一頭白髮、皮膚皺皺的，「但在她子孫眼中，她仍然是最棒的女人」。

（綜合）

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