婆婆入$2硬幣搭巴士　被要求補差額即發難　車長一句話耐心化解

「我一向坐車都係2蚊！」有網民在社交平台分享日前搭巴士經歷，指1位婆婆上車時支付了2元硬幣，司機即禮貌提醒要多付1.6元，因拍卡才有優惠，惟婆婆不忿發難「我個仔都係揸巴士㗎」，司機聽見繼續冷靜回應，最終婆婆都願意乖乖付錢坐車。不少網民都表示支持車長按指引辦事，又指他心平氣和的態度值得一讚。



網民指1位婆婆上車時支付了2元硬幣，司機即禮貌提醒要多付1.6元，因拍卡才有優惠，惟婆婆不憤發難「我個仔都係揸巴士㗎」，司機聽見繼續冷靜回應。（資料圖片，非當事人）

有網民在facebook群組「真‧上水粉嶺人大聯盟」發文，指昨日（10日）上午11時許，乘搭73號巴士時遇見1位婆婆上車，她只投入1個2元硬幣，司機禮貌地提醒要多付1.6元，因現金半價車資為3.6元，但婆婆則堅持自己享有2元乘車優惠，「我一向坐車都係$2」。司機則平靜地提醒，要用八達通或樂悠卡才可享用優惠，「你畀現金，要用返呢個價錢，你畀返$1.6啦，呢啲錢係政府資助，公司追唔返」。

婆婆見狀即發難，指着錢箱稱「咁你畀返$2我呀」，無視司機解釋「我拎唔到㗎喎」，不斷重複「我個仔都係揸巴士㗎」，司機聽後卻繼續冷靜回應，「你個仔揸巴士都唔提醒你，佢就唔啱啦」。婆婆起初想繼續發難，但車上幾位乘客都提醒她要按規則支付車資，並再次解釋要拍卡才有優惠，甚至有人稱「不付費不開車」，婆婆最終乖乖補回差額。

網民都紛紛大讚車長做得好，「一向都咁做，唔代表正確」、「有啲老人家真係咁，喺度博大霧」、「乘車指引好清晰，個個用兩蚊現金搭車，睇怕巴士公司要執笠」；又指車長耐心解答，更支持不付錢不開車的做法，「遇到呢啲情況梗係要熄匙寧人啦」；亦有人「錯重點」稱「個仔揸巴士都冇畀家屬證你咩？」。

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