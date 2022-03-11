女生清晨煮食吵醒健碩女室友　遭掌摑影片瘋傳　網民：像被猩猩打

睇圖都覺得痛！馬來西亞網絡近日瘋傳1段打人影片，當地有女生和別人合租公寓，日前她在清晨5時煮食，不到10分鐘的時間，其女室友怒氣沖沖走近大力摑了她1巴，爆粗指自己被吵醒。影片引起熱議，由於室友看起來很健碩碩，網民大呼可怕，影片雖然無聲，但都令人能感覺到有多痛，「像被浩克打一樣」。被摑女生稱要報警，卻遭室友反咬一口說要找律師提告，更自稱感到非常焦慮。當地警方表示，已按蓄意傷人罪調查事件。



馬來西亞有女生在清晨煮食，被女室友大力掌摑。（影片截圖）

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馬來西亞日前有女生在清晨煮食時，疑引起女室友不滿，突然被摑，由於過程被閉路電視拍下，事主將影片上傳到社交網站後引來熱議。影片可見穿黑色背心的室友走近，女事主未說兩句就被大力掌摑，她雖然錯愕，但仍笑笑口面對室友。

影片引來許多人分享及討論，批評室友舉動太羞辱人，事主應該拿鍋子拍她的臉，而且女室友身形遠比事主壯大，站在鏡頭前完全掩蓋了事主，「很大隻，像被猩猩打一樣」、「金剛掌摑」、「真正的浩克好恐怖」、「你的室友看起來像WWE摔角手」。有人注意到打人室友的三頭肌很壯健，看起來平日有去健身，「練了這麼久的手臂就等今天」，而且她掌摑速度很快，應該非常痛。

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女生發文透露，她和3名室友合租公寓，打人女室友住在地下一層，另外2名男室友住在樓上，事發當日她約了朋友遠足，清晨5時到廚房準備食物，未到10分鐘，女室友走出房間，突然摑了她1巴掌，稱自己被吵醒，又爆粗鬧她。女生嚇到不懂反應，後來說自己會報案，未料對方惡人先告狀，說會請律師控告她，因為現在她感到焦慮。

女生報案後，室友則帶着1顆無標籤的藥物到警局，證明自己有焦慮症，惟警員要求她提供正式證明時，她又說自己只是有輕微的焦慮問題。警員要求室友道歉，但室友態度很差，說願意道歉，但對方是否接受是另一回事，「是我見過最不誠懇的道歉」。女生拒絕調解，但由於接下來的1個月她還要和打人室友同住，所以非常擔心，「我仍生活在恐懼中，希望她別傷害我」。

當地警方確認，本月6日接到女事主報案，稱清晨5時到廚房煮食，疑有吵雜聲引起1名室友不滿，突然被對方掌摑。警方已援引蓄意傷人罪條文傳召涉事室友調查。

（綜合）

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