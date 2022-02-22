64歲駝背伯伯做外賣步兵自力更生　學用智能手機花1小時推車送餐

不少基層面對「手停口停」的情況，為了生活即使年老或生病也只能繼續工作糊口，早前馬來西亞1名駝背伯伯推着車送外賣的相片引起當地網民討論。該名任職清潔工多年的64歲伯伯因工作需經常彎腰導致駝背，數個月前轉行任職外賣「步兵」，特意學習使用智能手機，每日靠推「買餸車」步行或乘巴士送餐。雖然伯伯接單數目不多，他仍堅持靠自己能力維持生計，自力更生的態度令不少較年輕的「行家」也主動協助。



馬來西亞1名駝背伯伯推着車送外賣的相片引起當地網民討論，伯伯受訪時表示自己任職清潔工多年，因工作需經常彎腰導致駝背，數個月前轉行任職外賣「步兵」。（fb圖片）

有馬來西亞網民早前拍下64歲王姓伯伯送外賣的相片，旋即於當地網絡引起討論。《新明日報》報道，王伯伯原本於紅山任職清潔工達10多年，因工作性質需要常常彎腰而導致駝背問題，至數個月前為了生計轉行當外賣「步兵」。

由於王伯沒有交通工具，他每日會於地鐵站或餐廳附近等候，接單後便帶同「買餸車」領取食物，只靠步行或乘搭巴士、地鐵等送餐，每次也花上1小時，因此獲送餐系統分配的訂單並不多，不過他仍堅持自力更生，「我吃了早餐才來（送餐），中午完成送餐後，就回去地鐵站等待下一單，下午約5時就回家」。

王伯伯為了當送餐員，花費約200元新加坡幣積蓄購入智能手機，又學習使用送餐平台的應用程式。（fb圖片）

王伯伯表示，為了當送餐員，他花費約200元新加坡幣（約1162港元）積蓄購入智能手機，學習登記成為送餐員，再慢慢適應送餐平台的應用程式運作。記者觀察時發現，伯伯等待期間一直緊盯手機，擔心錯過送餐通知，惟因他是「步兵」，接單機會較少，1小時內也沒接到任何訂單。王伯伯拒絕透露每天接單的數目，僅表示「做多就多，做少就少」。

其他較年輕的送餐員留意到王伯伯，也主動伸出緩手，有人會學他使用外賣程式，亦有人協助他將顧客給予的小費轉到其銀行戶口。其中同樣任職送餐員的蔡女士受訪時指，王伯伯每周「開工」約3至4天，形容他一向不談私事，只會默默工作。她曾關心對方轉行當「步兵」的原因，惟王伯伯一言不發，她便沒有追問。

而在地鐵站附近擺檔的報販陳女士亦指，即使天氣不佳王伯伯仍會上班，指曾見過他下雨時穿雨衣送餐。她又稱，王伯伯行動不太方便，步行速度較慢，有時過路燈轉為紅燈時，他仍未過完馬路，幸好司機們都願意耐心等待。

有好心人得知王伯伯的情況，經傳媒聯絡表示可送出單車給伯伯代步，不過王伯伯得知消息後婉拒好意，解釋因腿部不便，為免意外仍會選擇乘搭交通工具，「我年輕時曾因騎腳踏車差點撞到小孩子，現在腿腳不便，還是坐巴士更方便。謝謝對方好意，但若對方真的有意，或可提供經濟上的支援，這樣我可去買合適的代步工具」。

報道亦指出，有好心市民得知王伯伯的故事後，親自到地鐵站附近聯絡，並提出可代為向當地福利部門申請援助，但他始終不願詳談，僅表示過往已有人幫他申請過了便匆匆離開，繼續接單送餐。

（新明日報）

外賣員落車10秒 第一城鎖車隊半分鐘完工 網民嘆：搵食咁艱難

