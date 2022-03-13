小孩家中跑跳惹噪音投訴　管理處通告3度斥過度活躍　做法惹爭議

第五波疫情未見放緩，大部分市民均長時間留在家中，若遇上無品鄰居隨時令人崩潰。網上流傳1張管理公司發出的屋苑通告，指疫情期間有住戶投訴樓上單位不時有小朋友跑跳造成噪音，呼籲家長好好管教子女，更3度以「過度活躍」形容小朋友在家的活動，直指「家居並非遊樂場」。通告引起網民熱議，有人身同感受，指近日在家避疫，被迫每日承受噪音滋擾；但也有人批評相關通告行文態度惡劣，給人高高在上及欺善怕惡的感覺。



網上流傳1張管理公司發出的屋苑通告，指疫情期間有住戶投訴樓上單位不時有小朋友跑跳造成噪音，更3度以「過度活躍」形容小朋友在家的活動，引起網民熱議。（fb「家長 Secrets」圖片）

有網民日前投稿至facebook專頁「家長 Secrets」，貼出1張由管理公司發出的屋苑通告，表示遭到樓下鄰居惡意投訴，連同管理處職員「不停按門鐘拍埋門」，亦遭管理處每日轉發訊息「提醒」。

圖片可見，管理處的通告以「小孩噪音滋擾事宜」為題，指有住戶的小孩在單位內跑跳造成噪音問題，提醒家長要管教子女，「勿讓小孩在家過度活躍而產生聲浪對樓下造成滋擾，家居並非遊樂場」。

通告中管理處3度以「過度活躍」形容小朋友在家的活動，又要求家長「既然有了小朋友，就要好好教育，讓小孩明白自己的行為使其他人造成困擾是不要得的，教育小朋友懂得甚麼叫顧己及人」。通告又提及，疫情下不少住戶也要在家工作，直言「除了要忍受裝修噪音，也要受樓上小孩過度活躍而產生的聲音滋擾，真係人都癲！」，呼籲家長好好教育子女，以締造和諧的居住環境。

相關通告的中英文版本獲網民瘋傳及熱議，有人認為通告的行文態度惡劣，亦有認為涉事家長應反省。（fb「Mei Foo 美孚」圖片）

相關通告的中英文版本獲網民瘋傳及熱議，有人認為通告的行文態度惡劣，質疑管理處欺善怕惡，「一副高高在上教訓口吻，重點係要求極不合理，跑跑跳跳係小朋友發展正常需求，並唔係咩『過度活躍』。日間連裝修噪音都冇得投訴啦，何況係小朋友跑跳？管理處如此苛刻，實在係欺善怕惡」、「啲內容似將投訴者說話照抄，唔似通告，通常通告只簡單直接講重點」。

亦有網民稱感同身受，指疫情下留在家中卻慘遭鄰居噪音滋擾，認為該份通告的行文雖然有問題，但涉事家長亦應反省，「見張通吿寫得咁白，就知應該不止一次的投訴。起碼要檢討自己是否有錯在先！如果有，好應該解釋畀小朋友知發生咩事，點解人哋會投訴；如果無長時間跑跳冇掟嘢落地下和沒有滋擾人，人哋都投訴你嗰啲先叫無中生有和無理」。

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