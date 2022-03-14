父子遇車禍被困曾昏迷　患末期癌子醒來喊：先救我爸　消防員動容

俗語說「百行以孝為先」，但真正做到的又有多少？內地鄭州1對父子上周慘遇車禍，2人被困車內一度昏迷。消防員趕到現場，先將負責駕駛的父親救出，而傷勢較重的兒子被救出時恢復意識，一見消防員便表示自己患有末期癌症，要求對方「先救我爸」。父子送院後經治理後傷勢穩定，救援過程曝光後，不少網民也被男子的孝順表現感動，紛紛祝福父子「必有後福」。



內地鄭州1對父子上周發生交通意外，患有末期癌症的兒子一見消防員只便要求對方「先救我爸」，場面令人動容。（微博影片截圖）

事發上周四（10日）晚上約11時半，1輛越野車於鄭州華夏大道與太湖路交會處附近，失控撼向路邊的圍欄後停下，車門撞至變形，車上父子昏迷被困，負責駕駛的父親被軚盤壓着不能動彈，有路人發現後即時報警，消防員接報趕至救援。

救援人員到場後，拆開車門先救出傷勢較輕的父親，當時年約廿多歲、坐在副駕駛位置的兒子頸部及腰部受傷，以手掩着腹部，雖然已恢復意識，但沒法扭動頭部查看父親的狀況。消防員之後打算將兒子抬出車廂移往擔架，但他一看到救援人員便招手，緊張問道：「我爸呢，先救他！」他又輕聲告訴消防員，自己是名癌症末期患者，癌細胞已擴散至骨骼，要求對方先救爸爸。

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男子的話令在場的消防員聞言也非常感動，不斷安慰他指「你爸已經出去了，沒事」，拯救過程亦一直打氣稱「你也不要着急，堅持一下兄弟」。最終父子同被送往醫院，經治療後傷勢穩定，沒有生命危險，在普通病房留醫。

消防員的救援片段事後被上載至內地網絡，不少人對受傷兒子在危急關頭仍先為父親着想感到動容，「相信如果先醒來的是父親，他也一定會毫不猶豫選擇先讓救兒子的」、「都說父愛如山無言，其實兒子對父親的愛，也是生死關頭見輕重」。

救援過程曝光後，不少網民也被男子的孝順表現感動，紛紛祝福父子「必有後福」。（微博影片截圖）

亦有人感嘆男子如此孝順，年紀輕輕卻得了絕症，令人非常心酸，「兒子很孝順，第一反應就是讓他們先救父親，但是這個車禍讓本來就不好的家庭更是雪上加霜」、「命運總是喜歡捉弄本就很苦的人」、「我一直都不怎麼相信奇蹟，但我真的希望奇蹟能發生在這對父子身上，癌症晚期也有好轉的可能」。

男司機遇車禍半身被困 孕妻來電即叫消防員別出聲 網民：真男人



過往黑龍江1宗車禍曾引起網民熱議，涉事男司機駕駛裝滿西瓜的貨車途中與其他車輛相撞，他半身被卡在車內無法動彈，正當消防員趕至現場拯救，設法想拉他出來時，男司機的手機響起，他竟立即叫消防員別出聲，之後又叫消防員優先看管好放在車內的錢。雖然男司機要求多多又激動，但有救護人員解釋，其實他當時是接獲懷孕妻子來電，擔心妻子而做出有關舉動，所以消防員都非常配合。車禍都有洋蔥，網民得悉背後原因後，大讚他是真男人。



男司機在接車後下半身被困，但一聽到懷孕的妻子來電，馬上叫消防員別出聲。（微博影片截圖）