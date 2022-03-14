節氣交替能量混亂　12星座易被美好幻象迷惑　金錢及情感上亂晒籠

【唐綺陽星座運勢週報3/14-3/20】春分.交節氣，天氣多變，環境氛圍較為混亂，在世事變化多端中，專注於做好自己。太陽雙魚衝刺，放大雙魚相關議題，思考酒駕、毒癮等問題以及影響。水木合入相位，行事容易天馬行空不設限，當心過度樂觀而陷入騙局。木星馳行17-18度，出生星盤有行星17-19度者，在某個領域將受到加持、放大。金火合水瓶，感情上易有反常狀況，打破以往界線，帶來新鮮感。



重要星象：春分.交節氣，太陽雙魚衝刺，水木合入相位，木星馳行17~18度，金火合水瓶。

工作注意：巨蟹、處女、水瓶、雙魚

巨蟹：積極爭取，有機會一飛沖天

處女：放眼未來，避免太執著於眼前的小事

水瓶：能量受到加持，新朋友帶來新視野

雙魚：越複雜的事情越要簡單做

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桃花注意：金牛、雙子、天秤、人馬

金牛：遇到心目中嚮往的新桃花

雙子：遇到獵奇的桃花，建議再多想一下

天秤：放鬆一點，好好享受感情生活

人馬：同情和愛情要分清楚

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財運注意：獅子、天蠍

獅子：走穩當路線，避免掉入陷阱

天蠍：別太保守，多參考新機會

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健康注意：白羊、山羊

白羊：避免過勞損耗元氣

山羊：行事多注意，當心意外傷害

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【本文獲「唐綺陽占星幫」授權轉載。】