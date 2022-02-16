脫單｜想攻陷12生肖男的心？柔弱喚醒虎男保護欲、猴男鍾情世界女

蘿蔔青菜，各有所愛，不僅每個人喜歡的東西不一樣，每個人喜歡的人也不一樣。對於男生來說，不同類型的女生有不同的魅力。有些人喜歡優雅類型的，有的人喜歡可愛的，有的人喜歡性感的，有的人喜歡知性的......一個男人選擇一個女人，除了被她的外貌吸引，更多的是她的某些特質符合他內心的需求。



感情的事很奇怪，只要你的遇到對的人，那對方即使什麼也不做也能獲得他的心；若你不是對的人，那你用盡一切努力也許也不能獲得他的半分喜歡。所以，如果想要贏得男神的喜愛，就一定要摸清他內心深處的感情需求，知道在他眼裏什麼行為最討喜，千萬不要踩雷，否則不僅不能獲得他的好感，反而會起到反作用。

女人若是想走進男人的心裏，就一定要對他有足夠的了解。下面我們一起從生肖角度看看，12生肖男眼中哪些行為最討喜。

正所謂知己知彼百戰百勝，想知道如何擄獲12生肖男的心？必看！（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 20

屬鼠男：處事成熟

屬鼠男性格睿智冷靜，往往不喜歡過度依賴他的小女孩，更不喜歡自己的另一半因為一些小事和自己無理取鬧，他們思想溫和中庸，不喜歡性格極端的人。所以，小公主類型的女生註定不是他的菜。你所表現出來的成熟的處事方式，理性的思維，在他的面前處變不驚的樣子，都會讓屬鼠男非常著迷。

屬牛男：活潑

屬牛男性格內向，不善交際，內心其實一直有一種孤獨感，渴望有個人能真正理解他的心。而如果此時他的身邊出現一個活潑開朗的女生，就會如同一束陽光照進他的心間，讓他慢慢變得外向、溫柔起來，能很大程度改變他壓抑的性格，燃起他對生活的興趣，給他帶來數不盡的快樂。

屬虎男：示弱

屬虎男性格強勢，在兩性關係中總是佔有強大的主導欲，所以，屬虎男並不喜歡與他同樣強勢、聰明的女生，反而更喜歡嬌弱的類型。只要你在他面前像小女人一樣懂得示弱，適當「麻煩」他一下，讓他有一種被需要的感覺，那你就能喚起他的保護欲，讓他產生照顧你的想法。

同場加映：2022虎年桃花運最旺5大生肖+幸運色 屬兔者穿藍色增強姻緣好事近（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 14

屬兔男：賣萌

性格溫和的屬兔男往往對溫柔可愛型的女生毫無抵抗力，特別是那種自然流露出來的可愛，比如生氣時不自覺的嘟嘴，求助時不經意的撒嬌，都會撩得屬兔男心癢癢，讓他不得不對你精心呵護，百依百順。和喜歡賣萌的女生在一起，屬兔男能得到最大程度的放鬆和滿足。

屬龍男：精心打扮

屬龍男自我要求很高，非常注重第一印象。不管生活再累，節奏再緊張，屬龍男也不會對自己的形象疏於管理，每天都會抽出時間檢查和整理自己的儀表。所以，他們不會喜歡邋遢、懶惰的女生。在屬龍男看來，重視自己形象的女生一定也非常熱愛生活與家庭，只要你精心打扮出現在屬龍男面前，就能獲得屬龍男的好感。

屬蛇男：機智靈活

屬蛇男頭腦聰明，心思內斂，總是不按套路出牌，總是能一眼看穿人心，多數還伶牙俐齒，善於辯解，始終讓自己立於不敗之地。這樣的人往往喜歡和聰明人打交道，因此在屬蛇男面前千萬不要表現得過於遲鈍，一定要善於藏拙。靈活處事的女生，在屬蛇男的眼中最為討喜。

同場加映：3對生肖CP初相識便約定今生？溝通相處超和睦是眾人眼中模範情侶（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 9

屬馬男：隨和

屬馬男追求自由，不喜歡自己的生活被條條框框的規則所束縛，也不喜歡按部就班的工作，總是追求新鮮感，嘗試各種新鮮事物。因此，屬馬男不太喜歡和原則性過強、過於嚴肅的女生相處。你表現得越隨意，越能得到屬馬男的好感。和隨意的人在一起，屬馬男才能真正放鬆。

屬羊男：共情能力強

屬羊男是一個內心善良的人，這種善良是發自內心，不輕易受外界因素所改變的。他們天生就有換位思考的能力，總是替別人著想，犧牲自己的感受也要成全別人。因此，屬羊男對自私冷漠的人也會敬而遠之，只有內心與他同樣善良的人，才是他的靈魂伴侶。只要在他面前表現出你強大的共情能力，你就贏了一半了。

屬猴男：幽默風趣

屬猴男是一個性格瀟灑隨性，熱衷交際的人。大氣爽朗的性格，能讓許多人瞬間產生好感。所以，屬猴男並不會喜歡那種一成不變的女人，幽默風趣、開朗自信的女生，才能吸引他的注意，贏得他的喜歡。只有這樣的女生才能融入到他的世界，他的社交圈，與他有共同愛好，讓他感到輕鬆自在。

同場加映：心理測驗｜渴望愛情卻長期單身？即測想脫單的你欠缺緣分還是勇氣（點擊放大開始心理測驗）▼▼▼

+ 12

屬雞男：善於照顧人

屬雞男雖然有些追求完美，性格挑剔，但卻並不太善於規劃自己的生活，經常因為工作忙碌而把生活過得一團糟。因此，屬雞男往往會對善於打理家庭、規劃未來的女生產生好感。如果她能在屬雞男脆弱的時候及時出現在身邊，對他精心照顧，悉心呵護，那基本上已經完全俘獲屬雞男的心了。

屬狗男：精打細算

屬狗男雖然很重視理財，但理財卻不是他擅長的事情，經常感覺自己什麼也沒買，錢卻莫名其妙「消失」了。因此，如果一個女生在他面前表現出精打細算的特質，那他就會瘋狂心動。這種女生在屬狗男眼裏是真正懂得經營生活的人，不管他喜歡的是什麼類型，最後都可以歸結於「會過日子」四個字。

屬豬男：溫柔體貼

屬豬男的心思簡單，性格單純，說話做事往往直來直往，喜歡別人有話直說，不喜歡拐彎抹角。因此，耿直的屬豬男並不善於和工於心計的人相處。他們往往喜歡溫柔體貼、容易相處的女生。和這樣的女生在一起，屬豬男不用費力猜測她的想法，不用低三下四地應付她的無理取鬧，能夠真正做回自己。

同場加映：心理測驗｜想遇好男人下半世做少奶奶？即測妳未來老公有冇旺妻命（點擊放大開始心理測驗）▼▼▼

+ 15

同場加映：2022年這5大生肖將過得超精彩！屬雞左右逢源 屬猴財運節節攀升（點擊放大開始心理測驗）▼▼▼

+ 11

【本文獲「星座屋」授權轉載，微信公眾號：xzwcom】