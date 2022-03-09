大S再婚｜兩任老公都係屬雞！生肖姓名學分析徐熙媛具俊曄有幾夾

台灣女星大S（徐熙媛）今（8）日宣布與南韓團體「酷龍」的前成員具俊曄閃電再婚，2人在20年前曾有過一段情，而具俊曄在大S離婚後主動與她恢復聯繫，進而讓舊情復燃。



台灣媒體《TVBS新聞網》致電訪問「生肖姓名學老師」江紘均，談到這段婚姻是否適合他們？江紘均說：「他們之間有很強的吸引力，男生對女生念念不忘。」

【圖輯】徐熙媛具俊曄原來勁夾！生肖姓名學分析二人名字（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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江紘均分析2人的名字時提到：「『熙』這個字在左上方有個『巳』，屬於蛇的地支，而1969年生、屬雞的具俊曄跟76年生的她屬於『三合』，2人在彼此的印象中都很好，意義上來說相當契合，代表他們之間有很強的吸引力。」江紘均甚至強調，先不管婚姻有多長久，大S與具俊曄的感情會相當甜蜜，且男方會對女方很好。即便具俊曄的外表給人粗曠的感覺，但性格卻溫柔內斂，與個性強勢的大S相當互補。

而大S的前夫汪小菲與具俊曄一樣屬雞，對此，江紘均分析了大S這2任丈夫的不同點：「以汪小菲的姓名學來看，他的口語表達比較犀利，時常會與大S硬碰硬，具俊曄相較下來更溫和，與大S心靈是相通的。」稍早大S才對外宣布與具俊曄將不辦婚禮、不生小孩。但江紘均提到，2人相當適合有小孩，但他也提醒大S：「具俊曄的外表很酷，但是內心卻是害羞、膽小的，有些話會放在心裡不說。」因此建議大S可以鼓勵他把話說出來，當個引導者的角色。

【同場加映】大S再婚｜盤點圈中閃婚例子 多對夫妻至今依然相親相愛（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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