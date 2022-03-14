深圳社區封閉7天全民檢測　巴士地鐵停運　網民：香港會否跟機？

【內地疫情／深圳／社區封閉／全民檢測】內地新冠肺炎疫情反彈，前日（3月12日）新增逾3000宗本土個案，當中深圳市新增66宗本地個案，包括60宗確診及6宗無症狀感染。深圳市疫情防控指揮部周日（3月13日）發通告，決定在全市範圍內開展3輪全員核酸檢測，其間巴士地鐵停運、全市社區小區封閉式管理、非必要企業停止營業或在家工作等。

深圳社區封閉的防疫措施如同「封城」，消息一出即引來網上熱論，不少香港網民形容深圳做法「快、狠、準」，「真心係想清零，真係要咁做先得」，同時關注香港會否學習或跟隨相關做法，「呢啲係真正全民檢測，唔係傳聞檢測」、「深圳接近千三萬人口，話做就做」，「香港係咪會乘機借鏡」、「幾時到香港？」。不過亦有意見認為香港和深圳向來管理方式不同，不能一概而論，「之前香港有大批市民排隊做檢測都搞唔掂，亂咁跟隨都未必有同樣效果，睇定啲先」。



深圳市疫情防控指揮部周日（3月13日）發通告，決定在全市範圍內開展3輪全員核酸檢測。（資料圖片）

內地疫情近日大反彈，前日（3月12日）新增1938宗新冠病毒確診個案，1807宗屬於本土病例，無症狀感染個案則有1455宗，本土佔1315宗，即合共有3122宗本土個案，其中深圳市新增66宗本地個案。

為管控疫情傳播擴散風險，深圳市疫情防控指揮部周日（3月13日）發布通告決定在全市範圍內開展3輪全員核酸檢測，其間巴士地鐵停運、全市社區小區封閉式管理、非必要企業停止營業或在家工作等。有關措施會在3月14日至3月20日期間實行，暫總共7天，後續將根據疫情防控形勢動態調整。

詳細措施如下：

深圳市人民政府新聞辦公室講述當地疫情。（微博）

消息一出引來網上熱論，不少網民形容深圳「封城」7天，其決定和做法很有條理，「快、狠、準」，「夠果斷」、「真心欣賞，一講即做，唔係日日吹風」、「真係想清零真係要咁做先得」。亦有網民關注香港會否學習或跟隨深圳做法去進行全民強制檢測，又認為如果做法有效，是長痛不如短痛的做法，「香港好好睇住，學嘢」、「幾時到香港？」、「好強烈對比」、「（深圳）做一次畀你睇」、「點解深圳做得到，香港又做不到呢？」。不過，有網民認為兩地情況不一，不能一概而論，而且香港沒有「小區管理」的安排，未必適合同類措施，應按照各地實際情況推行防疫工作。