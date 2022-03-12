劉宇隆倡逆隔離拒打針長者　停享用老人服務　網民反熱議咁樣解決

【疫情／劉宇隆／院舍長者隔離】本港第五波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，死亡個案中不乏長者，而目前仍有一成家屬反對入住院舍的長者接種疫苗。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（3月12日）建議考慮逆向隔離相關長者，「將佢帶去另外一撻地方圍住佢哋」，並考慮拒絕讓相關長者享用老人服務，以免病毒在院舍內蔓延。

言論一出即引來網民熱論，有網民支持做法，認為可減少院舍傳播風險，但亦有不少網民質疑劉宇隆言論「涼薄」，「咁對啲老人家？」。另有網民建議可叫相關家屬接長者回家照顧，或動用動急法立法強制接種疫苗。



疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆建議考慮逆向隔離拒打針長者。（資料圖片）

勞工及福利局局長羅致光昨日（3月11日）透露，目前仍有一成家屬反對入住院舍的長者接種疫苗，而疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（3月12日）表示，醫療上不能強制病人打針，但建議當局逆向隔離相關長者，「將呢一班人唔肯打針（長者），將佢帶去另外一撻地方圍住佢哋」。

劉宇隆續說，拒絕接種疫苗的長者有傳染他人風險，當局可採取進一步措施，不准他們享用老人服務，「劃一條線，你（拒接種長者）以後都唔可以享用老人服務…個個都唔肯打，咁你惹到咪互相惹囉」。他補充，有必要縮減接種每一針間距，惟重申市民應有權利選擇接種哪一種疫苗，或是否打針。

言論一出引來網上熱議，有網民支持做法，指第五波疫情下不少長者染疫死亡，該做法可減低院舍內傳播風險，從而保護大部份長者。但亦有不少網民批評劉宇隆言論「涼薄」，「咁都講得出？」、「咁對啲老人家？」、「又玩懲罰機制？」、「面對長者不想打針，政府專家要做嘅係更多解說，唔係懲罰長者！」。

另有網民建議，可叫不讓長者接種疫苗的家屬，把長者接回家自己照顧，或動用動急法立法強制接種疫苗，提高疫苗接種率，「如果咁樣，不如動用緊急法立法，強制要市民接種疫苗啦」。