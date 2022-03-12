劉宇隆倡逆隔離拒打針長者　停享用老人服務　網民反熱議咁樣解決

【疫情／劉宇隆／院舍長者隔離】本港第五波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，死亡個案中不乏長者，而目前仍有一成家屬反對入住院舍的長者接種疫苗。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（3月12日）建議考慮逆向隔離相關長者，「將佢帶去另外一撻地方圍住佢哋」，並考慮拒絕讓相關長者享用老人服務，以免病毒在院舍內蔓延。
言論一出即引來網民熱論，有網民支持做法，認為可減少院舍傳播風險，但亦有不少網民質疑劉宇隆言論「涼薄」，「咁對啲老人家？」。另有網民建議可叫相關家屬接長者回家照顧，或動用動急法立法強制接種疫苗。
勞工及福利局局長羅致光昨日（3月11日）透露，目前仍有一成家屬反對入住院舍的長者接種疫苗，而疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（3月12日）表示，醫療上不能強制病人打針，但建議當局逆向隔離相關長者，「將呢一班人唔肯打針（長者），將佢帶去另外一撻地方圍住佢哋」。
劉宇隆續說，拒絕接種疫苗的長者有傳染他人風險，當局可採取進一步措施，不准他們享用老人服務，「劃一條線，你（拒接種長者）以後都唔可以享用老人服務…個個都唔肯打，咁你惹到咪互相惹囉」。他補充，有必要縮減接種每一針間距，惟重申市民應有權利選擇接種哪一種疫苗，或是否打針。
言論一出引來網上熱議，有網民支持做法，指第五波疫情下不少長者染疫死亡，該做法可減低院舍內傳播風險，從而保護大部份長者。但亦有不少網民批評劉宇隆言論「涼薄」，「咁都講得出？」、「咁對啲老人家？」、「又玩懲罰機制？」、「面對長者不想打針，政府專家要做嘅係更多解說，唔係懲罰長者！」。
另有網民建議，可叫不讓長者接種疫苗的家屬，把長者接回家自己照顧，或動用動急法立法強制接種疫苗，提高疫苗接種率，「如果咁樣，不如動用緊急法立法，強制要市民接種疫苗啦」。
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