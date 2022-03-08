快速測試陽性呈報平台啟用｜登記方法、期限須知一覽｜附網址連結

【快速測試陽性登記平台／呈報平台／快速測試平台／申報平台／病假／確診證明／快速測試／追溯期】政府衛生署衛生防護中心正式推出快速測試陽性登記平台，讓目前自行做快速檢測「兩條線」的陽性患者登記呈報資料。究竟登記期限是何時？哪一天開始自行檢測才可以登記？登記需要提交什麼資料？如何取得病假及檢疫／確診證明？以下一一話你知。



快速測試陽性可登記 熱線、抗疫的士診所一覽 9情況要到急症室

本港新冠肺炎疫情大爆發，特首林鄭月娥預告會推出「全民自我檢測」計劃，政府亦已採購數以千萬計自我快速抗原檢測包，將推全民快速檢測。（資料圖片）

問題一：登記資格？哪些快速測試陽性患者可以登記？

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，登記平台會有追溯期，以2月26日劃線，即2月26日或以後快速檢測陽性的患者可以登記。而2月26日至3月5日快測陽性，可於3月14日前補交資料，將獲發陽性結果當日起計隔離令及家人檢疫令作確認。

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問題二：快速測試陽性登記平台推出日期、登記期限。

3月7日晚上6時推出，日後快速測試陽性的市民，須於當日或翌日登記，而2月26日至3月5日快測陽性，可於3月14日前補交資料。如果不懂使用網上平台，可聯絡1836119熱線登記。

登記網址：www.chp.gov.hk/ratp

登記流程：

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問題三：要提交什麼資料？

登記的市民須提供個人資料、同住家人資料、個人病徵、家居環境、快速測試相片，登記時會問檢測人士家庭狀況、是否需要入住社區隔離設施，以及家庭環境是否擠逼等。

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問題四：如何取得病假／檢疫／確診證明？

歐家榮指出，快速測試呈陽性患者的病假／檢疫／確診證明，「都會後補返畀佢哋」，當局會透過短訊處理，只要在平台輸入身份證等個人資料，「就可以攞得返」。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出，快速測試陽性患者的病假／檢疫／確診證明，「都會後補返畀佢哋」。（資料圖片）

問題五：如何防止虛報？

當局會抽樣向已登記市民進行核酸測試，以查看結果是否吻合。