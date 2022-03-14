天氣回暖市民踴躍行山　消防員嘆山上救援個案增：抗疫已經冇人手

天氣回暖，本港多個地區周日（13日）錄得攝氏29度高溫，上水更一度升至30.1度，市民紛紛外出「放風」。不過有消防員在網上發文，指大批市民趁好天氣到郊外行山，導致山上救援個案增加，大嘆現時抗疫人手已非常不足，仍要將資源用作處理因市民消遣娛樂而引致的緊急召喚。帖文引來網民激辯，有人認為非常時期應盡量留家減低風險，但亦有人指以行山作為疫下放鬆的活動可以接受，只要量力以為，不濫用救援服務便可。



有消防員網上發文，指大批市民趁好天氣到郊外行山，導致山上救援個案增加，大嘆現時抗疫人手已非常不足，情況百上加斤。（資料圖片）

本港剛過去的周末陽光普照，相當溫暖，大部分地區錄得27度或以上，大批市民外出「放風」消閒一番，各區行山路線及沙灘也可見到人頭處處。有自稱消防員的網民投稿至facebook專頁「公務員secrets」，指市民趁天氣回暖行山，導致山上救援個案也急升，「今日已經接咗十幾隻call山上救援服務」。

樓主認為，現時屬非常時期，即使抽調不少人手協助抗疫仍不足夠，卻仍要應付市民外出消遣娛樂而引致的緊急召喚，「抗疫已經冇人手，真係到場被人問候唔好問點解」。

樓主大嘆，現時屬非常時期，即使抽調不少人手協助抗疫仍不足夠，卻仍要應付市民外出消遣娛樂而引致的緊急召喚。（資料圖片）

帖文引起網民激辯，有人批評大批外出的市民未有妄顧疫情發展只顧玩樂，「抗疫時期係應該人人都留在家，玩少1日係咪會死啫？將心比心啦」、「明知消防救護淨係送確診者去醫院都已經無晒人，而家仲要招呼你哋無視疫情，大大聲同人講無地方去，所以要行山，最慘係行唔掂要人救」。

亦有人指出，第五波疫情爆發至今已逾2個月，市民趁好天氣「放風」亦不為過，但呼籲行山時要盡力而為，避免增加救援人員負擔，「唔係唔畀行山，而係唔該揀返合適嘅路線，一步步嚟，咪鬼一開始就衝晒去啲考牌路線先得㗎」、「行山量力而為，行唔到就返轉頭落山，去到啲唔上唔落嘅位自己行唔到而要call人幫手嘅，我覺得人哋畀說話你聽係好正常嘅」。

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