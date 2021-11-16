行山客遭黑蜂螫傷　致電1823投訴　網民批野蠻：嗰度佢屋企嚟

秋高氣爽又到適合行山的季節，不少市民都趁好天氣親親大自然。有港女日前發文，指行山期間遇到十多隻黑蜂，自己及多名山友也意外被螫傷需要求醫。事後她表示已致電1823向政府部門投訴，引來網民熱議，有人批評她濫用公共資源，認為投訴沒有意義，「郊外係佢哋屋企，黑蜂都未投訴你仲咩侵入佢哋嘅地頭」。



有港女指日前到老人山行山時遭黑蜂螫傷，事後表示已致電1823向政府部門投訴，引來網民熱議。（資料圖片）

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該名港女早前於facebook群組發文，指上周六（13日）到大嶼山老人山行山途中，突然遇上十多隻「比黃蜂更大隻」的黑蜂，其間走避不及被螫傷。她形容傷口紅腫而且「超級痛」，事後需要求醫。她得知同日有至少7名行山人士亦被螫傷，於是決定致電政府熱線1823投訴。

帖文引來熱愛行山的網民討論，不少人質疑港女投訴的目的，認為在大自然遇上昆蟲或野生動物是平常事，直指她被螫傷只屬不幸，「有什麼好投訴，是你誤闖牠們的家園」、「郊外係佢哋屋企，黑蜂都未投訴你仲咩侵入佢哋嘅地頭」、「行山人士先係入侵者，有咩好投訴」。

港女其後留言回應，強調向政府投訴並無不妥，「針傷行山人士就可以投訴，等於馬騮和野豬問題，如果無人投訴就無人理。打1823，由佢哋諗邊個部門負責去處理」。不過言論繼續引來網民批評，認為她本末倒置，「其實怕被蚊叮蟲咬，可以試下唔好接近大自然」、「陣間又話要人道毁滅啲蜜蜂㗎啦」、「係咪要搞出個全港滅蜂行動，見一隻殺一隻先安樂」。

郊區不時有黃蜂出沒，惟蜂類通常不會主動攻擊人。（食環署圖片）

食環署網頁列出了避免受黃蜂螫傷的預防措施，包括不要騷擾黃蜂或干擾蜂巢，以免招惹黃蜂叮刺、避免赤腳在草和林木間行走、避免侵入黃蜂的活動範圍、避免使用香水或香皂及穿着顏色鮮艷或有圖案的衣服。

當受到黃蜂襲擊時，可拉起部份衣服蒙在頭上，避免頭部、口部和喉嚨被螫傷。而黃蜂飛近時應保持冷靜及在視線不受阻礙的情況下慢慢走開，黃蜂最終會自行離去。食環署會為公眾地方提供消滅黃蜂或野蜂服務，如市民欲要求食環署處理蜂巢，可致電食環署並提供有關蜂巢大小、位置及所處高度等資料。

根據消防處資料，若市民遭蜜蜂螯傷，應盡快拔出留在皮膚內的螫針，可用尖鉗子把針拔走，或用卡片將針刮去。如身上沒有合適工具，可用手將螯針小心拔出，過程中切記要抓緊針柄部份，以免擠壓到毒囊。拔出螫針後應用清水沖洗傷口，並可冷敷傷處，以減輕痛楚和紓緩腫脹情況，若出現嚴重徵狀則應立即求診。