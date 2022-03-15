香港地震｜網民湧FB批無緊急警報　天文台4點回應獲大讚：辛苦哂

【香港地震2022／香港有感地震／天文台／緊急警報／緊急提示】廣東惠州市惠東縣海域周一（3月14日）凌晨2時許發生4.1級地震，震源深度25公里，即位於香港之東北偏東約92公里本港多區亦感受到震動，不少網民湧到天文台facebook質疑為何地震亦沒有發出緊急警報。

至昨午天文台於Facebook發帖以4點解答網民疑問，獲網民留言支持，「天文台嘅工作人員，辛苦你哋啦」、「辛苦晒！」、「天文台加油啊」。



本港今日凌晨近2時半，錄得廣東惠州市惠東縣海域發生4.1級地震，震源深度25公里，大批市民均感受到震動。（香港天文台圖片）

半夜有感地震多區都有市民表示感到震動，持續約2秒，紛紛在網上問是否發生地震，「震超勁喎」、「頭先feel到地震！係左右咁郁」、「係咪全香港都feel到？」、「人生第1次感受到地震，震到醒咗，嚇死人！」、「嚇到我即刻叫醒屋企人同佢哋講我愛你」、「成張床搖咗下，兩秒」。亦有網民形容震得恐怖，關注為何港府或天文台未有發出緊急警報，「勁恐怖」、「地震，完全無預警？」、「緊急警報呢？」。

天文台隨後於Facebook發帖表示，截至今早8時，共有超過1萬名市民向天文台報告，表示在凌晨2時半左右感到輕微震動，震動維持數秒。天文台又說，初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第IV （四）度，即懸掛的物件擺動，門、窗、碗碟發出響聲。

帖文引來大批網民留言，質疑為何有感地震都未有發出警急警報，指天文台事後才發帖分析無補於是，屬「後知後覺」，「呢啲咁緊要就事後先同你講」、「係好大震動，等你報告都天光」、「無緊急警示，安全」、「震完，市民報告埋先出報告」。也有網民認為今次有感地震震動輕微，毋須大驚小怪，不發出緊急警報亦合理，並留言支持天文台工作，「辛苦晒你哋」。

至中午，天文台再於Facebook就地震問題發帖，問：「半夜地震你feel到嗎？如果要講今次有幾震，你會點表達呢？」天文台又重溫舊時製作有關震級及烈度的「氣象冷知識」。

至中午，天文台再於Facebook就地震問題發帖，問：「半夜地震你feel到嗎？如果要講今次有幾震，你會點表達呢？」（香港天文台圖片）

至下午，天文台再於Facebook發帖，以問答方式解答網民疑問，

Q1️: 天文台要市民報告先知地震？點解咁遲發放資訊？

天文台嘅地震監測數據處理系統，實時收集本地同全球地震台網嘅數據，可以喺幾分鐘後計算出地震時間、「震級」、「震中」等。今朝地震嘅「震級」為4.1級，而天文台一般喺「震級」達5.0級或以上會發出地震速報。

昨日涉及「本地有感地震」，即有市民感受到震動，除咗上述地震資訊外，天文台亦需要分析香港所感受到嘅「烈度」，包括分析市民報告嘅資料，例如市民報告嘅位置分佈、震動程度等，因此需要一啲時間。

Q2️: 可唔可以提前預測地震發生？

以現時全世界嘅科學、技術水平，並未能夠準確預測地震，不可能在地震前作出預警。引起本地有感震動嘅地震通常都喺幾百公里範圍內發生，由於距離較近，儀器同人基本上都只係可以同步感應得到。

香港距離大型地震帶（例如環太平洋地震帶）超過幾百公里，發生大地震嘅風險很微。

Q3️: 有感地震喺香港是否罕見？

自1979年天文台設立短週期地震監測網至今（2022年3月14日），天文台一共錄得85次本地有感地震，平均每年約2️次。

Q4️: 今次地震對大亞灣核電設施會唔會構成影響？

今朝地震嘅震級係4.1級，雖然令好多市民都感受到震動，但其實並唔屬於強地震，對一般建築物結構唔會構成影響。根據天文台喺香港12個輻射監測站嘅數據，本港環境輻射水平過去24小時一直都維持正常。

（香港天文台圖片）

香港地震｜市民嚇到醒咗上網問咩事 原來香港4個地方曾是震央



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