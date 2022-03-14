地震震級同烈度？天文台長解釋你知　香港最嚴重曾建築受損現裂痕

【香港有感地震】本港今日凌晨近2時半，錄得廣東惠州市惠東縣海域發生4.1級地震，震源深度25公里，不少市民在事發時均感受到突然震動，紛紛網上發文，部份人更感困惑「香港竟然有地震？」。天文台長鄭楚明今早在社交平台指，發出地震信息的方法有兩種，包括地震的震級和地震烈度，而今次地震烈度為第IV（4）度，過往在香港有記錄最高為1918年的第VI-VII（6-7）度，當時全香港都感受到震動，幾乎所有建築物都在搖晃，多幢建築物受損。



本港今日凌晨近2時半，錄得廣東惠州市惠東縣海域發生4.1級地震，震源深度25公里，大批市民均感受到震動。（香港天文台圖片）

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據天文台表示，截至今早8時，天文台共接獲過萬名市民報告，是1979年有紀錄以來最多，據初步分析指，中國東南部近岸在凌晨2時29分發生1次4.1級地震，震央位於香港東北偏東約92公里；而本港地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第4度，即是懸掛的物件擺動，門、窗及碗碟發出響聲。

鄭楚明今早在facebook亦發文，解釋發出地震信息有兩種，分別是地震的震級和地震烈度，前者即由震源釋放出來的能量，通常以黎克特制地震震級表示，由全球地震網絡的數據自動定出來，因此能在較短時間內定出。至於烈度則是地震引致某一地點地殼運動的猛烈程度，需根據震動對個人、家具、房屋、地質結構等所產生的影響來斷定，較為需時。

帖文續指，今次地震烈度為第IV（4）度，過往在香港有記錄最高為1918年的第VI-VII（6-7）度，即人人有感，多數人會驚慌跑出戶外，站立有困難，家俬移動或翻倒，大鐘自鳴；Ｄ類磚石建築出現裂縫及損毀，灰泥、鬆散的磚塊、石片、瓦片、飛簷、孤立的矮牆及建築飾物紛紛墜下；Ｃ類磚石建築出現若干裂縫，沿沙石堤岸發生輕微山泥傾潟和塌陷。

天文台網誌過去曾仔細講述1918年香港感覺最強烈的地震，當年大年初三（2月13日）下午約2時發生7.3級強烈地震，震中位於距離香港300多公里汕頭對開海面上的南澳島附近。事發時全港感受到震動，幾乎所有建築物都在搖晃，尤其於中區，多人從猛烈搖晃的建築物湧到街上，油麻地有女子衝出街道時受傷，送院不治；當時本港2天內發生了14次有感地震，多幢建築物受損，大部份位於中西區，天文台總部上層房間牆壁亦有數條裂痕。

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