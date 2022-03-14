張鮭魚之夢翻版？台男改15個字中文名取件遭拒　網上抱怨反被恥笑

到便利店領包裹已是現代人日常生活的一部分，不受時間限制、不用守在家裡等快遞，還能貨到付款，十分便利。



高雄一名男子收到取貨通知後，前往便利店準備領取，沒想到被店員拒絕，兩人溝通快2小時，對方才勉強讓他領走。

原來是包裹標籤跟身分證上的字數不相符，因為他的名字長達15個字，氣得上網抱怨，結果反而被斥「吃飽太閒」、「自找麻煩」。

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男子在臉書社團「爆料公社二社」發文分享他的姓名一共有15個字，叫做「林ＸＸ台灣之光財神羅伯特歐薩斯」，在網路上購物選擇便利店0元取件，當他拿出身分證要核對時，店員以「取貨名字跟身分證的名字不符」為由，不讓他取貨。男子表示，包裹最多只能寫名字的前5個字，因此上面顯示「林ＸＸ台灣」，當然和全名不一樣。

由於店員相當堅持，講了快2小時都不通融，直到男子找出賣家的電話號碼，店員才勉強同意取貨，他傻眼直呼，「難不成我現在要去戶政事務所改成取貨人的前五個字才能取嗎？」強調自己不是輸入暱稱或打錯字，只是因為空格有限，導致無法顯示完整名字：「下次我一定要用貨到付款，不要用0元取件了！」

看完男子的遭遇，網友一面倒狠酸，「有問題的人是你吧」、「標準討罵」、「只能搖頭嘆息，真是另類台灣之光」、「這名字跟鮭魚有異曲同工般的好笑」、「還好他沒叫你簽名」、「真的是辛苦店員了，遇到這種走偏路的」。

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