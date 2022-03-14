恒指跌1,022點再刷新疫情底　連登仔上周撈底買正股轉頭即蝕$50萬

恒生指數今日（3月14日）「千跌」，跌穿2萬大關之餘，亦在一周內第5次刷迎疫情低位，最低曾見19,416點。有連登仔在討論區上發文，稱在上周撈底買貨，詎料今日「低處未算低」，轉眼勁蝕逾50萬元。



恒生指數近日跌跌不休，有網民指自己撈底卻已經蝕了50萬。（《大時代》截圖）

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恒指自2月尾起反覆下跌，今日低開後繼續尋底，最低曾跌1,137點，報19,416點，同時刷新疫情底。港股全日反彈乏力，收報19,531.66，跌1,022.13。

連登討論區網民「幣圈狙擊手呂布」發文，指自己於上周撈底，「輸咗半球」，並上載股票戶口結餘的截圖，顯示持倉盈虧為約51萬元的虧損。他提到自己購買的都是正股，「2、3棍就冇左十幾%」。但亦有網民質疑，「你個倉有幾大呀，上星期撈底都可以冇50個？」。

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