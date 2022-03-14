恒指跌1,022點再刷新疫情底　連登仔上周撈底買正股轉頭即蝕$50萬

恒生指數今日（3月14日）「千跌」，跌穿2萬大關之餘，亦在一周內第5次刷迎疫情低位，最低曾見19,416點。有連登仔在討論區上發文，稱在上周撈底買貨，詎料今日「低處未算低」，轉眼勁蝕逾50萬元。
每次遇上股市大升大跌，電視劇《大時代》的截圖都會被翻炒！【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】
+4
恒指自2月尾起反覆下跌，今日低開後繼續尋底，最低曾跌1,137點，報19,416點，同時刷新疫情底。港股全日反彈乏力，收報19,531.66，跌1,022.13。
連登討論區網民「幣圈狙擊手呂布」發文，指自己於上周撈底，「輸咗半球」，並上載股票戶口結餘的截圖，顯示持倉盈虧為約51萬元的虧損。他提到自己購買的都是正股，「2、3棍就冇左十幾%」。但亦有網民質疑，「你個倉有幾大呀，上星期撈底都可以冇50個？」。
同場加映：連登仔分享投資語錄 股神巴菲特睇完都嚇親？【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】
+5
印度神童新預言拋震撼彈：3月16日大鑊！曝全球股市爆破3關鍵時間美股｜借父母百萬買NVDA大跌逾兩成 連登仔被問賺幾多竟答：OK啊美股反彈｜連登仔低位反手買Put去瞓覺 起身驚見大奇蹟日：咩事女友為賺快錢擅取$6萬買美股 男友查戶口揭穿嬲爆：有冇尊重我？