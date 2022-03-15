「睡覺啥也不用幹」　29歲網紅搭上69歲富豪：他喜歡離婚帶孩的我

愛情不分年齡，內地1名29歲女網紅近日大曬自己尋得第二春，搭上1名69歲富豪，稱對方也喜歡她這種離了婚的單親媽媽。她在直播中炫耀富豪家底厚，包括擁有10輛勞斯萊斯跑車等，又談到2人的相處，「上床睡覺啥也不用幹，啥也幹不了」。言論一出即令網民傻眼，形容是「顛覆三觀」，又批評她根本是「傍上大款（意指依靠有錢人）」。



29歲女網紅近日大曬自己尋得第二春，搭上1名69歲富豪，稱對方也喜歡她這種離了婚的單親媽媽。（影片截圖）

根據內地媒體報道，29歲吃播女網紅「牙妹」在社交平台擁有800萬粉絲，早前她在直播中邊吃邊分享最新感情狀況，指自己找了1名69歲、「明年要辦70大壽的老頭」，並炫耀對方擁有10輛勞斯萊斯及3輛跑車，他也喜歡自己這種「離了婚、帶孩子的」。

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牙妹又表示兩人相處得很好，因對方年紀大，「上床睡覺啥也不用幹，啥也幹不了」，她倆就躺着抱着睡就行，「老幸褔了又不會累」，認為對方年紀大了就只想找個陪伴。

影片隨即引起內地網絡熱議，網民都表示該網紅坦白得令人傻眼，「怎麼有人自爆傍70歲大款」、「原來讓老頭包養值得炫耀到這樣」，但亦有人質疑她其實是在做騷，引起輿論增加自己的名氣。有網民就指出牙妹前言不對後語，她曾在影片中暗示自己有男朋友，更指再婚不一定要找離異，因而質疑「那位老者是頭婚了？」。

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