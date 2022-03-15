圖閘巴士讓女朋友上車不果　私家車玩嘢反被車長「推左走右」呃透

駕駛時要注意安全及態度是常識吧！近日網上瘋傳1條短片，指1名男子駕駛私家車送女朋友上巴士，其間閘停即將離站的巴士，惟司機不願開門。巴士離站後，私家車故意在巴士前慢駛，巴士司機最終在雙白線前「推左走右」，成功騙倒私家車切左線，擺脫私家車，私家車司機最後更向巴士司機舉中指。



白色私家車一直擋在巴士前面慢駛，阻礙巴士前進。（facebook群組「馬路的事討論區」短片截圖）

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網民指有關片段有前傳，事發於前晚（3月13日）11時許，男子當時駕駛白色私家車到屯門豐景園外對出前往機場方向的巴士站，眼見巴士即將離站就閘車令巴士停下，讓女友可以上車，不過巴士司機未有開門，女友未能上車。

事後白色私家車「就喺豐景園個站，喺部巴士面前玩嘢慢駛，一直去到片段開始嘅新屯門中心」。短片長約40秒，可見私家車一直低速行駛，阻礙巴士。直至某個劃有雙白線的路口前，巴士司機切向左線，令私家車以為巴士需要轉左，於是立即在雙白線前的虛線位置切向左線繼續頂住巴士。當白色私家車駛自雙白線後，巴士立即在雙白線前切回右邊直去，令私家車只能轉左，從而終結事件。

結果巴士及雙白線前及時切回右線直去，令白車只能左轉。（facebook群組「馬路的事討論區」短片截圖）

網民指，事後曾經向車長查詢事件，車長指他為了保障乘客安全，「就喺呢個路口假動作fake咗佢左轉」。最後白色私家車知道自己中伏之後，就向巴士司機舉中指報復，被嘲笑「巴士又上唔到，巴士佬又玩唔到」。

有網民認為，男子既然有車，「東涌同機場過條隧道已經到，好心畀啲風度車埋女朋友去啦」、「其實搞咁多嘢做咩唔直接車去機場」、「幫女朋友截車做咩唔車埋返屋企？」。留言亦都認為涉事男子的駕駛態度惡劣，「就算係最後一班車都唔可以咁樣做啦」，又大讚巴士司機「假動作正」。

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