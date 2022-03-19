業主狂「借」家俬　女租客收到崩潰斥似古董　網民嘲：當咗迷你倉

不少人搬出來自己住都希望親自裝飾安樂窩，但1名女子日前就在討論區發文訴苦，指第一次搬離家中租樓住，本來滿心期待好好設計家居環境，但業主卻經常提出借家俬給她，女子起初沒有多想便答應，未料對方久而久之，不停搬來梳化、電視櫃等，最終要她再自費2000多元將所有家俬搬回給業主。大批網民看後指樓主不懂拒絕，更認為業主一早將其居住當作「私人迷你倉」。



業主不停送來家俬和電器，令女租客非常苦惱。（《愛回家》劇照）

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該名女子在連登討論區發文，表示她第一次租樓，本來希望好好設計自己的安樂窩，租住不久便去買心宜的家俬，但在第二周，業主便開始打電話給她，稱想借出家俬和電器。樓主當時認為對方出於好心，便一口答應，「佢畀咗個office嗰啲銀色櫃桶我，加一部壞咗仲要我去畀錢整嘅空氣清新機」，由於所佔空間不多，她便沒有立即退回。

後來業主上門，看到樓主新買的IKEA梳化，又提出與自己的4000元梳化交換，打算連同電視櫃一併借出，樓主聽後亦沒有拒絕。直至最近，原來業主已經請人搬了數個櫃到家中，「我都心知不妙㗎啦，跟住就有幾個大隻佬衝入我屋企放低咗幾件家俬，之後個房東就入咗嚟話畀咗1800蚊人搬㗎」。

樓主於文中直言，「本身就淨係話要梳化同電視櫃，跟住佢搬咗四個櫃畀我」，她仔細一看，才發現是木材製的家俬，大嘆「嗰張『梳化』坐上去同坐喺嚿木上面冇咩分別，咁我不如落樓下搬啲木返嚟屋企坐」。樓主非常後悔當初沒有堅決拒絕，「真係好希望我嗰時應該識得拒絕佢，叫佢拎返啲垃圾古董走」，最後還要由男友的母親出面致電業主，她則自費2000多元，將所有家俬退回給業主。

部份網民看後反指樓主自作自受，一開初便不應貪小便宜答應業主，「妳話好，人哋梗係當你屋企係倉」、「妳自己應承就話人」、「樓主咁XX都有，唔問人睇咗相同尺寸先，到咗唔啱就鬧」，但也有人笑言「睇相都feel到陣酸宿味」、「已經租咗間屋畀人，仲要當迷你倉咁用」。

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