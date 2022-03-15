男屋主出租客房「只限女性」　女網友發現魔鬼細節：屋主都一齊住

許多人在求學階段或是出社會工作時，因為地點關係必須得在外租屋，居住安全這個因素就是非常重要的考量關鍵。



許多屋主在張貼租屋資訊時，會註明「限女性」條件。

最近就有女網友分享，日前看房子時，發現有個男屋主設下「限女性」條件，而且本人還住在那間出租獨立屋，讓她嚇得詢問：「女生會敢租這裡的套房嗎？」

同住男屋主點解要只限女性入住？網民意見兩極（點圖放大閱讀）▼▼▼

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原PO在PTT女人板發文詢問：「女生租套房會在意男屋主住附近房間嗎？」她詢問若是有棟4層樓獨立屋，是限女生租房子，除1樓外每層樓都有2間套房，屋主是男生，住4樓的其中1間，女生會敢租這裡的套房嗎？該篇貼文一出，絕大多數網友們回應，「要是我就不會租！」、「男屋主限女的話，不會租」；還有過人來分享，「租屋守則第一條千萬不要跟屋主同住，無論男女都是」。另外，也有網友點出，屋主跟房客住一起侵犯隱私的機率很高，倘若又是男屋主，「住在那邊幹麻？還限女租客，一半以上都心態有問題！」。

有人認為此舉是想亂槍打鳥，「以前租過這種，男屋主會騷擾女房客，還共用衛浴，結果真追到一個女房客，兩人還結婚了」；還有人點出，屋主握有鑰匙，誰曉得會不會半夜睡一半突然被開房門？不過，也有一派網友認為「你如果當屋主你也會看好嗎，哪個屋主希望出入份子複雜？」，更何況看監視器很正常吧，屋主都不管的話，又會出來抱怨了。更有網友分析，「女生對限女的房子有更大偏好，因為比較安全，而男生對限男的房子應該還好吧？會特別去找只有男人的房子嗎？這樣一來一往變成限女的房子，雖然能租的對象少一半，卻還是在市場上有優勢，所以蠻容易出租的，男女混住比起單一性別應該算是比較複雜的環境，怕麻煩的屋主選擇限女感覺會比較好出租」。

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