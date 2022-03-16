長沙灣上床下廁奇盤再現　月租$2500標榜有窗　網民：係人住？

本港土地問題嚴重，奇葩劏房租盤大行其道，有業主在社交平台放租1個位於長沙灣的「私人空間」，月租僅2500元，聲稱有獨立廁所及標榜「有窗」，惟從照片可見，私人空間其實是上床下廁，爬上2樓只能坐不能站立。奇盤引來網民熱議，有人批評業主沒有良心，空間並非「人住」，有網民就指樓盤相當眼熟，幾個月前曾放租，但空間內擺設有少許不同，並標榜「有窗」再作招徠，揶揄「之前畀人插到飛起，勇氣可嘉」。



從照片可見，私人空間為上床下廁，下層為廁所，並設有樓梯往上層。（FB「自己物業自己放，租買免佣」圖片）

+ 2

有業主在facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」發帖，放租1個鄰近長沙灣地鐵站的「私人空間」，月租2500元，聲稱擁獨立廁所、冷氣、熱水爐及雪櫃，並標榜2層設計及有窗。

但從照片可見，私人空間為上床下廁，設有樓梯往上層，上層僅放到一張床墊及少許家具，冷氣直吹放床位置，上層樓底矮，住客只能坐不能站立，高大一點甚至要屈身坐，而下方正是廁所。另外，帖文所標榜的窗，設在廁所位置，兩層通用，上層則只有1個小小的長方形窗。

翻查資料發現，該租盤去年12月已曾在此社交平台放租，月租同樣是2500元，當時引起極大迴響。有網民亦認出相關照片，「呢間閣樓屋又返嚟啦？仲未租出咩？」，又指沒想到業主面對上次罵聲四起後仍繼續出租。

有網民就表示，「幾仆X至會間到呢啲出嚟租畀人住」，連業主都知設計過分，「佢都唔好意思寫單位／屋呢啲字眼，而係咩私人空間」，又批評沒良心，「其實係廁所」、「隻窗世界級」，甚至稱「瞓公園都好過呢度」。

早前網上流傳放租帖文，1個位於長沙灣的140呎1房1廳劏房單位索價月租$6800元，放租者更形容單位有「靚裝修」，適合三口之家。不少網民看過相片也批評業主刻薄，「不如直接入棺材啦都無分別」。



網上流傳放租帖文，1個位於長沙灣的140呎1房1廳劏房單位索價月租$6800元，惹來網民熱議。（fb圖片）

涉事劏房單位以靚裝修及交通方便作招徠，放租者更形容適合三口之家。（fb圖片）

發文者同時為另1個160呎深水埗劏房放租 ▼ ▼ ▼