外賣員深夜接單　女顧客指「電梯有鬼」籲不要怕　結局笑爆網民

這樣的外賣單你敢接嗎？有台灣外賣員於網上發文分享一次嚇破膽的送外賣經歷，表示日前深夜接到一張外賣單，女顧客突然傳訊息提醒居住的大廈升降機內有鬼，讓他嚇了一嚇，不過最終女顧客還是自己下樓拿外賣，有網民笑言「但你確定是小姐本人拿的嗎？（抖）」。



有台灣外賣員於網上發文分享一次嚇破膽的送外賣經歷，表示日前深夜接到一張外賣單，女顧客突然傳訊息提醒居住的大廈升降機內有鬼，讓他嚇了一嚇。（fb群組「外送員的奇聞怪事」圖片）

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該名外賣員於fb群組「外送員的奇聞怪事」發文貼出與女顧客的對話內容，只見女顧客於深夜11時許買了一份335元新台幣（約92港元）的外賣，請求將外賣送到9樓，下一句卻突然說出讓人毛骨悚然的話：「但電梯裡有鬼，不要怕！」，然後疑似上一個接單的外賣員回覆「呃，我很怕」，女顧客則提醒外賣員不要乘第一部升降機。

外賣員於帖文寫道，接單後收到這些訊息「害我抖了一下」，但後來女顧客還是自己下樓拿外賣，他稱讚對方「非常勇敢」。有聲稱是第一個接到這張單的外賣員留言表示，「謝謝你幫我送，我怕窮可是更怕鬼」，原來第一個外賣員因怕鬼而沒有接單，後來再被發文的樓主接到。

有網民笑言「（女顧客）很誠實欸」、「不要怕是在鼓勵她自己嗎？」、「沒事，我窮到連鬼都怕我」、「你要回她沒單時比遇到鬼還可怕」，有人腦洞大開地說「你離開後客人說沒有拿到餐，結果是誰跟你取餐」、「所以怎麼知道有鬼的？」。有人則表示「心存正念就好」、「鬼神之說不信則無，不要自己嚇自己」。

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