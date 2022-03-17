港女韓國確診分享隔離生活　住海景房三餐便當超豐富：餐餐食唔晒

第五波疫情持續，不少市民確診新冠肺炎後，都未必想入住隔離營，因營內設施及膳食都被批評。有香港女生在討論區發文，指自己在韓國留學不幸確診，目前正在指定酒店隔離，並分享確診過程及隔離設施裏派發的飯食，只見晚餐便當共7樣小菜1主食1湯，直言豐富得「餐餐都食唔晒」，令網民無比羨慕，「好好餸，同香港嗰啲好大對比」。



女生分享隔離中心提供的膳食，只見早午晚3餐都非常豐富，晚餐便當有6格小菜、1個炒豬肉飯、1碗紫菜湯配半個奇異果。（連登討論區）

該香港女生日前在連登討論區以「喺韓國確診咗，宜家隔離緊」為題發帖，指自己正在韓國當交換生，上星期四（10日）開始發病，但由於不時都有扁桃腺發炎情況，就沒多理會，直至周日（13日）快速測試呈陽性，並接受PCR測試正式確診，現時在當地社區治療中心隔離。

韓國隔離中心提供的便當▼▼▼

+ 1

樓主指身處的隔離設施，其實是1間日式酒店的雙床海景房，窗外對正一望無際的大海，笑言「正過住宿舍」。她又分享中心提供的膳食，只見早午晚3餐都非常豐富，如第一個晚餐便當有6格小菜、1個炒豬肉飯、1碗紫菜湯配半個奇異果，還另加一包紫菜零食，而第二日早餐都有4種小菜配白飯，便當貌相亦相當討好，女生也直言不習慣這麼豐富，「餐餐都食唔晒」、「平時早餐食開麵包麥皮」。

網民貼香港隔離營飯食作比較▼▼▼

其分享令網民大為羨慕，「個晚餐靚到吖」、「見到你啲飯好想去韓國」，並貼上香港隔離營的飯食作比較，「香港嗰啲垃圾飯盒」，但亦有人指提供的便當感覺很油膩，「病咗仲食辣炒豬肉」、「有冇得揀清淡？」。

同場加映：確診被送新田方艙醫院 港男分享見聞必備物品 呢個問題最煩惱…

有獲分配入住新田社區隔離設施的港男於討論區發帖，分享於新田隔離的生活，包括設施、廁所環境、食物、是否有門鎖及櫃鎖等，感嘆他一入住就遇到「漏水」情況，而且由於房櫃無鎖，私人物品要隨身，「沖涼超麻煩」。而最令他困擾的，是新田隔離設施房內手機網絡接收，「收唔到呀，窗邊先收到」，又提醒由於淋浴間只有一個掛勾，「要帶袋過去袋晒啲嘢」。

