女生借曖昧對象手機　開Google驚見「女生跪地」18禁畫面：崩壞了

男女之間曖昧期，對方一舉一動都會被無限放大，心如鹿撞的感覺相當誘人，但最終結果卻未必如願成一對。有台灣女生早前於討論區發文，指她曾借用曖昧對象的手機搜尋資訊，不料一打看google瀏覽器，便立即出現成人影片畫面，她王趕忙裝沒有事發生並交還手機，但事後卻尷尬得直呼「我好不想知道啊啊啊啊啊啊啊！」。



台女早前借用曖昧男的手機搜尋資訊，不料一打看瀏覽器即彈出成人影片畫面，頓時不知所措。（《原本以為只是手機掉了》劇照）

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該名女生在Dcard討論區以「用曖昧對象的瀏覽器…一打開就是A片」為題發文，稱與1名男子曖昧頗久，2人相處時也很自然，早前曾與對方吃飯，由於自己的手機沒有電，便借用男方的手機，「結果我Google chrome一打開，分頁連跑都沒有跑就出現一個女生在公廁跪地『飲食』的畫面！」，但為免讓男方尷尬，台女立即關閉視窗，並做好表情管理，假裝自然地歸還手機。

台女立即控制好自己表情，並關掉網頁及交還手機，以免讓場面變得尷尬。（《全裸監督2》劇照）

事後台女大感崩潰，在帖文直呼「我心態真的要崩壞了，平時大哥哥的形象又偏閉俗的先生，原來喜歡野戰風的Porn啊」，又力勸大家使用無痕視窗看成人影片，並且要切換一般視窗，「難免有工作需要，打開瀏覽器給別人看的時候如果是A片，讓主管或同事看到真的會裂開」。

有網民則分享借用朋友手機的尷尬經驗，指不小心看到朋友傳給男友的裸照，「當下真的尷尬到爆」。總括而言，手機藏有太多私密信息，借給人的確容易發生意外。

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