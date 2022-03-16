港男PO快速測試2條線圖問：出街食咩好？　網民揭真相轟散播恐懼

【快速測試／疫情】本港第五波疫情持續嚴峻，許多市民都習慣使用快速測試劑自行檢測，如出現「2條線」即屬陽性。有港男於連登討論區發文指「快速測試兩條線，聽日出街食咩好？」，並上載圖片顯示檢測裝置結果的確有2條線。隨即引起網民熱議。雖然有心水清網民隨即認出相中的快速測試棒其實是驗孕棒，但亦有網民認為疫情嚴峻時期，樓主是有心發布這種語帶雙關的帖文，炮轟他散播恐懼，質疑是「立心不良」。



樓主上載快速測試結果2條線的相片，留言「雖然疫情好嚴重，但都想出街慶祝下」，其後有網民認出是驗孕棒。（連登討論區）

第五波疫情累計確診個案已增至超過90萬宗，不少市民都會使用快速測試套裝自行檢測求安心，一旦檢測結果是「2條線」即屬陽性，需向政府呈報及自我隔離，直至轉為陰性前都不應隨便外出。有港男於連登討論區以「快速測試兩條線，聽日出街食咩好？」為題發帖，並上載快速測試結果2條線的相片，留言「雖然疫情好嚴重，但都想出街慶祝下」。

帖文隨即引來網民熱議，有網民直指要「報警」，呼籲樓主留家抗疫不要出街播毒。不過有心水清網民隨即發現，樓主上載的快速檢測棒其實並非檢驗新冠肺炎病毒，而是驗孕棒，2條線是顯示懷孕，不是染疫，「驗孕棒嚟，唔好跟車太貼」。

不過也有網民直斥樓主於疫情嚴峻時發布這種語帶雙關的帖文，或會散播恐懼，也容易自招嫌疑，沒有益處，炮轟他立心不良。

同場加映：確診被送新田方艙醫院 港男分享見聞必備物品 呢個問題最煩惱…

有獲分配入住新田社區隔離設施的港男於討論區發帖，分享於新田隔離的生活，包括設施、廁所環境、食物、是否有門鎖及櫃鎖等，感嘆他一入住就遇到「漏水」情況，而且由於房櫃無鎖，私人物品要隨身，「沖涼超麻煩」。而最令他困擾的，是新田隔離設施房內手機網絡接收，「收唔到呀，窗邊先收到」，又提醒由於淋浴間只有一個掛勾，「要帶袋過去袋晒啲嘢」。

