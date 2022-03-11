Omicron當感冒？染疫網民揭後遺症超嚴重　呢樣最困擾隨時損終身…

【Omicron／後遺症／康復者】本港第五波疫情累計確診人數已超過60萬人，當中部份人已康復，但染疫的後遺症令不少人困擾，有網民就在討論區發起分享一人一個感染Omicron之後的身體變化，大部份都表示失去味覺、耳鳴、心肺功能減弱，甚至性慾減少男性難以「勃起（生理反應）」等，絕非流感、感冒般輕微，故一定不可以掉以輕心！



有網民在連登討論區以「一人一個中咗Omicron之後嘅身體變化」為題發帖，指自己感染Omicron後味覺轉變，「變得喉嚨受唔到辣…明明以前好食得辣」，遂問其他同樣曾染Omicron的網民，身體有否出現變化。

有網民在討論區發起分享一人一個感染Omicron之後的身體變化。（資料圖片）

帖文引來網民熱論，不少人指自己感染Omicron後味覺轉差，「而家食嘢覺得個味道無之前咁好食」，也有網民表示心肺功能減弱及容易疲倦，「就算瞓好耐覺個人都好似好唔精神咁」。但最令網民困擾的，卻是性慾減少，更有男網民稱難以「勃起（生理反應）」，憂慮情況會否持續甚至惡化。

即睇網民分享感染Omicron後遺症，絕不可忽視▼▼▼

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看過網民分享的感染Omicron後身體變化，有人直言「睇完呢個post好不安」，擔心自己若感染Omicron亦會出現這些問題。亦有網民指出，這些問題顯示Omicron比流感、普通感冒更嚴重，呼籲其他網民切勿掉以輕心。

Omicron當感冒？ 6後遺症隨時影響工作

雖然Omicron重症比率較低，但其實外國及本地中大醫學院都曾研究Omicron後遺症除時終身影響工作能力，包括認知功能障礙「腦霧」，症狀如失憶、思維混亂、注意力難集中、頭暈和遺忘日常詞彙等，實在不容忽視。

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