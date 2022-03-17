恒指大反彈｜連登仔輸七成身家驚被家人知　心痛清倉後悔：頂唔順

【港股／恒生指數／股市／恆指】俄羅斯烏克蘭局勢及疫情拖累，全球經濟股市近期波動大，港股前日（3月15日）更跌穿19000點大關，是6年來收市新低，不少股民要斬倉避險，惟昨日（3月16日）港股突然大反彈回升逾1600點，收復20000點大關，升勢至今日（3月17日）持續，重上21000點關口。面對港股大時代，有網民在討論發帖，感嘆自己日前輸七成身家決定清倉，「岩岩清完倉見到反彈…」，直指自己「頂唔順」。



港股經歷連日急瀉後，昨日（3月16日）起大反彈。（Google）

有網民在連登討論區以「岩岩清完倉見到反彈…」為題發帖，指日前股市大跌時，「輸咗七成身家，完全唔敢同屋企人講」。他說自己持有美股及中概股，「一半一半，但兩邊都輸好多」，見跌勢似乎未止，「終於忍唔住清晒（倉）」，惟翌日即後悔，「而家見到盤前升得咁勁，如果今日真係反彈，我驚我頂唔順…」。

面對大反彈，有網民直指「頂唔順」。（資料圖片）

帖文引來網上熱論，不少網民同情樓主經歷，「七成，諗起都揼心口」，呼籲樓主「重整旗鼓諗下策略」，「控制風險啊ching」、「努力返工儲錢 平平穩穩好過， 股票唔係個個適合」、「點都唔明智啦，輸咗七成重斬嚟把鬼！」。

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