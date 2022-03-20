台中烏日別墅網選十大鬼屋之一　悲情酒家女變厲鬼因一事化解怒氣

這棟位於台中烏日的鬼屋，被網民票選為台灣十大鬼屋之一。相傳會變鬼屋，是因為有名女子被商人欺騙感情後，身穿紅衣紅鞋心懷怨恨在房內上吊自殺，之後這間被稱為「烏日總統府」的豪宅就變成鬼屋，傳出許多靈異事件。

曾有人經過看到有名紅衣長髮女，站在二樓窗戶邊招呼揮手，還有住進鬼屋的房客表示，起身才發現人不在房間內，而是躺在鬼屋外面，懷疑被女鬼移動，甚至後來鬼屋發生火災，就只有二樓那間臥房沒受波及，就像女鬼在保護房間。專門分享靈異故事及奇案的YouTube頻道「迷上癮」，為大家詳盡講述連串怪事。



台中烏日的鬼屋被網民選為台灣十大鬼屋之一。（影片截圖）

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這棟鬼屋坐於台中烏日，是40幾年前一名已婚的詹姓富商所蓋，當時為了蓋別墅，他跟一名酒家女（女公關）小三借了100萬周轉。富商還答應別墅蓋好後會讓她入住，正式娶她入面。酒家女聽到自己能坐正很高興，立刻借錢給富商，但沒想到富商食言，完工後翻臉不認帳。

酒家女人財兩失，某天趁下雨夜身穿紅衣紅鞋，潛入別墅二樓主臥屋自盡。在民間傳說中，鬼怕看到紅色東西，但如果想報仇雪恨，只要全身穿成紅色自殺，就能變成不怕紅色的厲鬼來報仇。

事後別墅真的開始鬧鬼，半夜時常出現女子哭聲。某晚富商一個人吃晚餐，老闆卻多煮了一碗麵，富商很疑惑，結果老闆說：「你帶的女友這麼漂亮。怎麼可以讓她餓了肚子？」因為怪事接連發生，身體也變得愈來愈差，富商更看到有紅衣女在家中飄盪，嚇得不敢再住，將別墅便宜出售。

鬼屋目前仍有人住，但其實已轉手多次，很多住客都是被嚇跑，中間長時間無人敢住。結果吸引不少人去探險，靈異事件再度發生。

不歡迎人的房間

房客阿輝表示，這棟別墅最詭異地方是二樓臥室。有一次他工作回來太累，隨便換件乾淨衣服就睡覺，隔天醒來發現自己躺在樓梯間。這次之後，只要他在那間房內睡覺，隔天都會被移出去，像有人不歡迎他，要把他趕出去。

有次阿輝帶朋友回去玩，朋友坐的士到門口時，其中人一人突破揶揄他，說明明是男人聚會，「你怎麼會偷帶女生來啊」。阿輝沒有女朋友，覺奇怪便往朋友看的方向看去，差點被嚇死，二樓窗戶邊竟有名紅衣女子，臉色蒼白地瞪着他看，還向他揮手，嚇得阿輝趕緊叫朋友馬上離開。

連串怪事令阿輝決心搬走，搬家那天正準備走下樓梯時，後面臥房的門突然「碰」的一聲自己關起來，嚇得阿輝趕緊道歉，「我不打擾妳了」，然後快速離開別墅。

其它靈異事件

有名里長好賭成性，找了３名朋友去鬼屋打牌避免有人報警。打到一半時突然發出巨響，警方破門捉人，他們嚇得趕緊逃跑，慌亂中4人全摔斷腿。雖然里長被捕後仍不信邪，跟別人打賭說，他能住在鬼屋3天。里長挑戰時不敢睡床上，自己帶了折疊床。可是在第一晚他睡覺時感覺到折疊床被移動，嚇得他馬上落荒而逃。

事件傳出後有法師為女鬼超渡，但壓不住女鬼的怨恨。有指最後是靠跟女鬼冥婚，才鎮住了女鬼怨氣。

冥婚

大約10年前，當地有名廟公決定跟女鬼冥婚。本身已婚的廟公還帶老婆入住鬼屋，廟公稱女鬼為「仙姑」，表示當初是仙姑找上他，要求冥婚。他一開始沒答應，後來因怪事連連才答應冥婚，廟公妻子說住入鬼屋沒遇到什麼問題，其實只要尊重對方，仙姑就會對他們很好。

廟公曾向記者表示，房子幾年前突然發生火災，整棟別墅燒光光。當時只有仙姑住的那間房沒事，記者入內查看，整間房都蒙上一層灰，一入房頭部就非常不舒服，沒待很久就離開。採訪結束後，記者走出大門時院子突傳出敲打聲，他好奇轉身看，只有個汽油桶，但附近卻沒有人。

【本文獲YouTube頻道《迷上癮》授權】