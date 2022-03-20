同住父親確診點自救？　6招減低家居隔離傳播率　成功無感染家人

文：高燒編輯

本港疫情嚴峻，大批快速測試確診人士需要在家中隔離等待政府安排入院或隔離設施，令一眾同住家人隨時面臨感染風險。有見及此，高燒Gofever有讀者近日向編輯分享自身經歷，家中的爸爸早前不幸快速測試呈陽性，家中成員隨即做足以下6招防疫工作自救，最終所有同住家人成功沒有受感染，而爸爸日前已經連續兩日快速測試呈陰性。小編為大家整理了6招家居隔離防疫貼士，不妨參考一下！



幸保不失的讀者分享6招家中隔離防疫方法。（《愛回家之開心速遞》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

高燒讀者分享爸爸中招一星期經歷

高燒Gofever讀者Amy分享了同住爸爸早前的染疫經驗，她與爸爸、媽媽及妹妹同住，四人均已接種兩劑BioNtech疫苗。她指，爸爸在2月28日開始有少許咳嗽及喉嚨痛，經快速測試後結果均呈陽性，家人隨即戴上口罩，而爸爸亦在房中自我隔離，但一直沒有發燒。

同住家人每日快測均呈陰性

在染疫第3及4日開始，爸爸喉嚨痛及咳嗽均有加重，而且開始有痰，自行在家中服食止咳及止痛藥物，情況開始有所改善。直至3月6日及7日，即是快速呈陽性後第7及8日，連續兩日快測結果均呈陰性，亦無任何病徵。Amy與同住家人過去一星期每日亦有進行快測，3人連日結果均呈陰性。

分享6招防疫心得有效減低家居隔離傳播機率



Amy表示，當得悉爸爸染疫後，家人立即戴上口罩，並有做足防疫工作，加強家中消毒，最終成功沒有受感染，以下是Amy分享的6招家居防疫心得：

家居防疫心得一：爸爸如廁後立即消毒廁所

Amy指，每次爸爸使用廁所後，會立即以1:49漂白水清潔廁所的所有位置，而連日來廁所抽氣扇一直長開，加強空氣流通。

讀者安排爸爸最反一個沖涼及刷牙，然後才進行消毒。（資料圖片）

家居防疫心得二：安排爸爸每日最後一個沖涼！牙刷毛巾與家人分開放

Amy續指，爸爸被排為全家最後一名洗澡及刷牙，其後要立即消毒其接觸過的淋浴環境，爸爸使用牙刷及毛巾後會帶進自己房間，不會與家人的牙刷及毛巾放在一起。她又指，家中所有成員早晚都有使用殺菌漱口水。另外，她指所有爸爸更換的衣物需要先浸泡消毒液內，第二日才會放進洗衣機內清洗，並與家人衣物分開清洗。

家居防疫心得三：爸爸使用過的餐具須以滾水先燙一下才清洗

Amy指爸爸自染疫後一直與家人分枱食飯，而其使用過的餐具需要分開作獨立清洗。Amy表示，會先以滾水先燙一下爸爸使用過的餐具，然後再以洗潔精及冷水清洗，最後再次以滾水燙一下。

家居防疫心得四：將垃圾密封包好

Amy表示，會專門為爸爸設置一個專屬垃圾袋，他每日定時會密封包好垃圾袋並放置在房門外，由其他家人代為棄置在垃圾房，「佢個垃圾袋會先噴一次消毒酒精，先再拎去出揼。」

家居防疫心得五：每日飲檸檬水

Amy指過去一星期全家人連同爸爸每日都會喝一大杯檸檬水，以攝取維他命C，加強身體抵抗力。

家居防疫心得六：爸爸打開房門前須先關好房內窗戶

最後，Amy提醒大家，如果染疫者需要離開房間如廁時，切記要先關好房內窗戶，避免出現對流，其他時間需要長期關上房門，並除洗澡及食飯時間外，全日戴好口罩，避免病毒經空氣傳播予家人。

高燒Gofever 網址：https://www.gofever.com.hk/

facebook專頁：https://www.facebook.com/gofeverhk/

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

作者簡介：



高燒Gofever醫療健康平台擁有醫療團隊支援，每日為大家搜羅最貼地又專業的醫療健康資訊，包括日常健康新聞、兩性健康資訊、醫療保險及健康理財資訊，旨在加強大家的健康意識。

