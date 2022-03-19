倒瀉咖啡手提電腦濕曬　電腦白癡1個原因拎去放雪櫃　同事超崩潰

若電腦或任何電器有損壞，正路應找專業人員維修。有打工仔於討論區發文大呻，日前在家工作期間，有名是「電腦白癡」的同事打電話告訴他不小心打翻咖啡在鍵盤上，抹乾淨後竟然將手提電腦放進雪櫃，稱想雪一晚抽乾電腦內的水份，荒誕的行為讓他驚呼「你做緊咩呀！」。



有打工仔於討論區發文大呻，日前在家工作期間，有名是「電腦白癡」的同事打電話告訴他不小心打翻咖啡在鍵盤上，抹乾淨後竟然將手提電腦放進雪櫃，稱想雪一晚抽乾電腦內的水份。（《IT狗》劇照）

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該名打工仔於香港討論區以「公司個電腦白癡再次挑戰我底線！」為題發文表示，日前在家工作期間，有名同事打電話告訴他不小心打翻咖啡在鍵盤上，他詢問情況如何，電腦是否仍能正常運作，該同事隨即傳送了相片給他，他心想「你仲要第一時間影相，唔係應該抹咗先？」，對方其後說已經抹乾淨了電腦，雖然鍵盤上有些掣用不到，但有方法解決。

樓主問是否改用私人電腦工作，怎料該同事回覆「唔係呀，我放咗部notebook入去雪櫃，因為放落米缸我驚啲米唔夠細粒吸唔到水，但雪櫃咁凍，可以抽乾晒啲水份，我諗住放一晚，應該差唔多」。

樓主驚呼「我聽到呢個內心有一千萬隻草泥馬在咆哮，邊個會放notebook落雪櫃，你做緊咩呀！」。（《孤單又燦爛的神－鬼怪》劇照）

樓主驚呼「我聽到呢個內心有一千萬隻草泥馬在咆哮，邊個會放notebook落雪櫃，你做緊咩呀！」他立即叫該同事從雪櫃拿出電腦，但對方嘀咕說放到翌日就用到，樓主崩潰道「收手啦施主，你唔好再挑戰我底線啦，好彩佢仲有屋企電腦可以用住先，服咗佢」。

有網民笑言「換咗佢個腦可能快過換過部電腦」、「唔放入微波爐叮一叮算好喇？」、「不是電腦白痴，應是電器殺手」、「試下用M巾抽乾晒啲水份」、「世界上好多偉大嘅發現發明都係誤打誤撞而嚟，你咪由得佢試一晚囉！反正部腦又唔係你嘅！」。

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